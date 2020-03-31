2020-03-31T21:19:52+03:00
Общество

Дончанка посвятила стихотворение организаторам «Парада для одного ветерана»

9 марта прошел «Парад для одного ветерана» для Александра Шпандарука. Его дочь посвятила этому событию целое стихотворение
Екатерина Сорока
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Персональный Парад Победы в 2020 году в Донецке впервые провели для Александра Шпандарука. Фото: oddr.infoПерсональный Парад Победы в 2020 году в Донецке впервые провели для Александра Шпандарука. Фото: oddr.info
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9 марта в Донецке провели персональный Парад Победы для ветерана Великой Отечественной войны Александра Борисовича Шпандарука. Парад для него провели курсанта командного училища вместе с военным оркестром. Военные сделали парадный расчет, спели старые песни о Победе, а также вручили ему цветы – все в лучших традициях большого парада. Пока Александр наблюдал за событием, за его спиной стояла его семья.

Персональный парад Победы оставил незабываемое впечатление у всех участников. Дочь ветерана Людмила Корчевская даже написала об этом стихотворение.

Полный текст стихотворения:

Организаторам, участникам парада

Спасибо и поклон вам до земли.

От всей души за ветеранов рады —

Они от счастья снова расцвели.

Как-будто в юность давнюю вернулись,

Глаза лучились радостью, теплом.

Со всеми вместе песни распевали

О главном, важном, но таком простом.

Какую радость всем вы подарили!

Парад прекрасный! Просто молодцы!

Его герои наши заслужили —

Шли в бой без страха деды и отцы.

Но с каждым годом их ряды редеют,

А те, кто жив, не могут все прийти

На юбилейный праздник День Победы,

Зато им праздник подарили вы.

Желаю всем здоровья, процветания,

Желаний исполнения, побед,

Энергии, задора, вдохновения,

Пусть никогда добра не меркнет свет!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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