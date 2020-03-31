2020-03-31T18:51:36+03:00
Общество

В ДНР решили бороться со спекулянтами

Налоговики просят сообщать о завышенных ценах
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Власти отреагировали на повышение цен спустя несколько дней. ФОТО: Андрей ТРУБЕЦКИЙВласти отреагировали на повышение цен спустя несколько дней. ФОТО: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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Продуктовая паника несколько пошла на спад, но некоторые предприниматели взвинтили цены и опускать их не собираются.

- Так было и в начале войны, - говорит дончанин Владими Бабенко, который занимается торговлей выпечкой. – Сейчас рынок моментально «привязался» к доллару, даже бабушки цены на домашние яйца подняли. Меня поразил продавец орехами и сухофруктами. Объем у него большой, мешки всегда полные стоят. Но цены поднял моментально, хотя покупал – то по другому курсу.

Власти отреагировали на повышение цен спустя несколько дней.

- В Министерстве доходов и сборов просят сообщать о фактах завышения цен на товары первой необходимости, лекарства, - сказали в ведомстве.

К товарам первой необходимости относятся маски, антисептики, памперсы, мыло (всего 23 пункта).

Телефоны горячих линий, куда можно звонить о завышенных ценах : 071-381-79-83; 071-489-42-33.

Обращаться можно по будням с 9:00 до 18:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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