Представители ДНР согласовали с Украиной ремонт пяти важных объектов, которые находятся на линии соприкосновения

31 Март 2020 2020-03-31T15:25:23+03:00

Восстановительные работы будут проводиться по водоснабжению и электричеству

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Проведены восстановительные работы по восстановлению пяти важных для жизнеобеспечения объектов. Об этом представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня договорились с украинской стороной, сообщили в СЦКК.

- При содействии представительства ДНР в СЦКК сотрудники коммунального предприятия «Вода Донбасса» провели ремонт сетей водоснабжения в горловских поселках, регулярно обстреливаемых украинскими силовиками, - рассказали в ведомстве.

Сети водоснабжения были отремонтированы в Зайцево и поселке шахты имени Гагарина.

- Республиканским предприятием «Региональная энергопоставляющая компания» восстановили высоковольтные линии в прифронтовых поселках Набережное Новоазовского района и Еленовка, а в Ясном, что на окраине Докучаевска, была отремонтирована трансформаторная подстанция, - рассказали в СЦКК.

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ИСТОЧНИК KP.RU