2020-03-31T14:36:19+03:00
Общество

В ЛНР начали выплачивать пенсии с учетом стажа службы в Народной милиции

Выдачу документов для назначения или перерасчета пенсии осуществляют военкоматы
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Право на каждый последующий перерасчет пенсии приобретается по истечении двух лет. Фото: drive2.ruПраво на каждый последующий перерасчет пенсии приобретается по истечении двух лет. Фото: drive2.ru
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В Луганской Народной Республике еще с февраля начались выплаты пенсий с учетом стажа службы в Управлении Народной милиции ЛНР. Об этом сообщила председатель пенсионного фонда государства Татьяна Васильева.

- На период военного положения служащие Народной милиции имеют право оформлять пенсии с учетом этого периода стажа и производить перерасчеты пенсии с добавлением стажа, - сказала она.

Васильева отметила, что на сегодняшний день есть жители, которые уже имеют статус пенсионера, но продолжают служить в Народной милиции.

- Они также приобретают право на перерасчет пенсии с добавлением стажа, - подчеркнула председатель.

Татьяна Васильева рассказал, что документы для назначения или перерасчета пенсии нужно получить в военном комиссариате.

- Право на каждый последующий перерасчет пенсии приобретается по истечении двух лет, - говорит председатель ПФ Республики. - При этом выплаты в виде денежного содержания не участвуют в расчете размера пенсии, в указе идет речь только о страховом стаже.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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