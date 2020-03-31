В ЛНР начали выплачивать пенсии с учетом стажа службы в Народной милиции
В Луганской Народной Республике еще с февраля начались выплаты пенсий с учетом стажа службы в Управлении Народной милиции ЛНР. Об этом сообщила председатель пенсионного фонда государства Татьяна Васильева.
- На период военного положения служащие Народной милиции имеют право оформлять пенсии с учетом этого периода стажа и производить перерасчеты пенсии с добавлением стажа, - сказала она.
Васильева отметила, что на сегодняшний день есть жители, которые уже имеют статус пенсионера, но продолжают служить в Народной милиции.
- Они также приобретают право на перерасчет пенсии с добавлением стажа, - подчеркнула председатель.
Татьяна Васильева рассказал, что документы для назначения или перерасчета пенсии нужно получить в военном комиссариате.
- Право на каждый последующий перерасчет пенсии приобретается по истечении двух лет, - говорит председатель ПФ Республики. - При этом выплаты в виде денежного содержания не участвуют в расчете размера пенсии, в указе идет речь только о страховом стаже.
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ИСТОЧНИК KP.RU