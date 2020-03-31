ВСУ продолжают массированный обстрел Донецка

31 Март 2020 2020-03-31T13:50:26+03:00

У двух домов повреждены ограждения, фасад, кровля и окна Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В результате огня повреждено два дома в поселке Старомихайловка

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Украинские вооруженные формирования продолжают, начатый утром, обстрел Донецка. Под огнем западная окраина города.

Первая волна обстрела началась в 4.40 утра 31 марта. Киевские силовики обстреляли поселки шахт «Трудовская» и имени Абакумова, Старомихайловку, Александровку и район аэропорта. Всего по населенным пунктам было выпущено больше 200 боеприпасов. Обстрел продолжался до 6.42 утра. Об этом сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Обстрел окраины столицы продолжился в 8.55. За 35 минут украинская армия выпустила по Трудовским и Старомихайловке 80 боеприпасов.

- Огонь велся сегодня до 9.30 со стороны Марьинки и Красногоровки. При обстрелах применялось вооружение БМП-2, - рассказали в СЦКК.

Третья волна началась в 10.30.

- Огонь велся с применением вооружения БМП-1. В результате были повреждены ограждения, фасад, кровля и окна по адресам: Горького, 17 и Коцюбинского, 8, - сообщили в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU