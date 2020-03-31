В районе донецкого аэропорта сгорело 15 домов

31 Март 2020 2020-03-31T13:30:26+03:00

Возгорание произошло между терминалом аэропорта и Спартаком. Фото: МЧС ДНР

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Возгорание произошло между терминалом воздушной гавани Донецка и поселком Спартак, сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Донецкой Народной Республики.

- В Киевском районе Донецка на открытой территории между терминалом аэропорта и селом Спартак произошло загорание сухой растительности, - рассказали в спасательном ведомстве.

В МЧС отметили, что пожар уничтожил пятнадцать домов и полгектара сухой травы.

- Причина пожара устанавливается, - подчеркнули в министерстве.

Однако можно предположить, что возгорание могло произойти из-за выпущенного украинской армией зажигательного боеприпаса, которые нередко используются киевскими силовиками при обстрелах жилых кварталов.

Тем временем, утром 31 марта вооруженные формирования Украины выпустили по окраинам Донецка больше 200 боеприпасов. Под огонь попали поселки шахт «Трудовская» и имени Абакумова, Алексадровка, Старомихаловка и район донецкого аэропорта.

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Огонь был открыт в 4.40 (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU