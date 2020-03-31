Медики ЛНР обследуют людей, которые контактировали с зараженным Covid-19 луганчанином
У жителей, которые контактировали с первым заболевшим Covid-19 в ЛНР, медики отобрали материалы для анализа на предмет заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил главный санитарный врач Республики Дмитрий Докашенко.
- Круг лиц, с которыми общался заболевший, выявлен, с этими людьми ведется соответствующая работа, - говорит он. - Результаты исследований станут известны в ближайшее время.
Зараженный коронавирусной инфекцией житель сейчас проходит лечение в боксированном отделении луганской городской многопрофильной больнице № 4, которая вошла в перечень медицинских учреждений для госпитализации граждан с симптомами Covid-19.
Главный санврач Республики призвал жителей ЛНР, которые недавно вернулись из-за границы, срочно обратиться в министерство здравоохранения для установления динамического наблюдения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Вирусологов» от народа становится все больше
Коронавирус еще не пришел, но к его встрече в ДНР готовятся (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU