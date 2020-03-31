Медики ЛНР обследуют людей, которые контактировали с зараженным Covid-19 луганчанином

31 Март 2020 2020-03-31T11:46:15+03:00

Результаты исследований станут известны в ближайшее время Фото: Андрей АБРАМОВ

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У жителей, которые контактировали с первым заболевшим Covid-19 в ЛНР, медики отобрали материалы для анализа на предмет заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил главный санитарный врач Республики Дмитрий Докашенко.

- Круг лиц, с которыми общался заболевший, выявлен, с этими людьми ведется соответствующая работа, - говорит он. - Результаты исследований станут известны в ближайшее время.

Зараженный коронавирусной инфекцией житель сейчас проходит лечение в боксированном отделении луганской городской многопрофильной больнице № 4, которая вошла в перечень медицинских учреждений для госпитализации граждан с симптомами Covid-19.

Главный санврач Республики призвал жителей ЛНР, которые недавно вернулись из-за границы, срочно обратиться в министерство здравоохранения для установления динамического наблюдения.

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ИСТОЧНИК KP.RU