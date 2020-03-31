2020-03-31T11:46:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Медики ЛНР обследуют людей, которые контактировали с зараженным Covid-19 луганчанином

Главный санврач Республики призвал вернувшихся из-за границы граждан обратиться в минздрав
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Результаты исследований станут известны в ближайшее времяРезультаты исследований станут известны в ближайшее времяФото: Андрей АБРАМОВ
Изменить размер текста:

У жителей, которые контактировали с первым заболевшим Covid-19 в ЛНР, медики отобрали материалы для анализа на предмет заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил главный санитарный врач Республики Дмитрий Докашенко.

- Круг лиц, с которыми общался заболевший, выявлен, с этими людьми ведется соответствующая работа, - говорит он. - Результаты исследований станут известны в ближайшее время.

Зараженный коронавирусной инфекцией житель сейчас проходит лечение в боксированном отделении луганской городской многопрофильной больнице № 4, которая вошла в перечень медицинских учреждений для госпитализации граждан с симптомами Covid-19.

Главный санврач Республики призвал жителей ЛНР, которые недавно вернулись из-за границы, срочно обратиться в министерство здравоохранения для установления динамического наблюдения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Вирусологов» от народа становится все больше

Коронавирус еще не пришел, но к его встрече в ДНР готовятся (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ЛНР начали выплачивать пенсии с учетом стажа службы в Народной милиции
ВСУ продолжают массированный обстрел Донецка
Коронавирус на подконтрольной Украине территории Донбасса: Инфекцию подтвердили еще у четырех жителей Мариуполя
В районе донецкого аэропорта сгорело 15 домов
Медики ЛНР обследуют людей, которые контактировали с зараженным Covid-19 луганчанином
Ринат Ахметов выводит на простой свои шахты в Донбассе
Утром 31 марта украинская армия выпустила по Донецку больше 200 боеприпасов
Погода на день в Донецке: 31 марта будет облачно и прохладно
ВСУ обстреляли три поселка в ЛНР
Погода на день в Луганске: 31 марта ожидаются редкие осадки и слабый туман
«Мягкого примирения» с Донбассом не будет: Сивохо уволен из Совбеза Украины
В ЛНР временно запретили передавать посылки заключенным
В ЛНР будут принимать документы на паспорта только по электронной очереди
Дончане с маленькими детьми съездили в Египет и попали на карантин
В Луганске подтвердили заболевание коронавирусом местного жителя