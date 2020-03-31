Коронавирус на подконтрольной Украине территории Донбасса: Инфекцию подтвердили еще у четырех жителей Мариуполя
Еще у четырех жителей Мариуполя (сейчас город под контролем Украины) подтвердили коронавирусную инфекцию. Лабораторные исследования выявили коронавирус у двух мужчин 47 и 50 лет и двух женщин - 72 и 95 лет. Они находятся в инфекционном отделении Мариупольской горбольнице скорой помощи.
Власти незалежной сообщают, что все эти люди контактировали с первым заболевшим коронавирусом в Мариуполе – 52-летним жителем города у моря, который вернулся из Египта. По информации медиков, у него сейчас удовлетворительное состояние.
Еще один случай заболевания коронавирусом на подконтрольной Киеву территории Донбасса – в Бахмуте – до декоммунизации Артемовск. 55-летняя женщина также приехала из Египта.
Ранее Глава Донецкой Народной Республики ограничил въезд в Республику с территории, подконтрольной Украине. Это вынужденная мера для предотвращения завоза и распространения коронавируса в Республике. Перед этим жителям дали время на возвращение домой.
Тем временем в Донецкой Народной Республике ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусом. В Луганской Народной Республике подтвердили один случай.
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ИСТОЧНИК KP.RU