Четвероногий отряд МЧС ДНР пополнился еще тремя собаками-ищейками для поиска взрывоопасных предметов

31 Март 2020 2020-03-31T17:09:02+03:00

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В четвероногом специальном отряде МЧС ДНР пополнение. На днях три бельгийские овчарки (малинуа) прошли тестирование и стали полноправными членами отряда по поиску и обнаружению взрывоопасных предметов. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства Республики.

— В кинологическую службу МЧС были переданы 3 бельгийские овчарки Малинуа для выполнения задач по обнаружению взрывоопасных предметов. С ними было проведено тестирование на предмет поиска взрывчатых веществ в помещении, на участке дороги, а также в автотранспортном средстве. «Четвероногие новобранцы» хорошо понимали команды кинологов и успешно их выполняли. Когда собаки находили взрывчатое вещество, они его обозначали «замиранием» и это означало, что взрывчатка обнаружена. Необходимо отметить, что все 3 служебные собаки показали высокий уровень подготовки на тестировании и успешно его прошли, — говорится в сообщении.

То, что собаки сдали тест «на отлично» неудивительно. Бельгийская овчарка малинуа считается лучшей служебной породой. От природы эти собаки наделены хорошей памятью. На службе они послушны, смелы и очень умны. Они даже подвинули таких представителей своей породы, как немецкую и восточно-европейскую овчарок.

«Новобранцам» предстоит нелегкая служба. Их предшественники с начала 2020 года осуществили уже 109 выездов, обследовали 239 тысяч квадратных метров территорий и 96 километров автомобильных дорог.

— На сегодняшний день в кинологической группе отряда пиротехнических работ МЧС служит 9 собак: 7 из них специализируются на поиске взрывоопасных предметов (4 бельгийские овчарки Малинуа, 1 немецкая овчарка и 2 спаниеля) и 2 поисково-спасательные собаки (лабрадор-ретривер и немецкая овчарка), — добавили в пресс-службе МЧС.

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ИСТОЧНИК KP.RU