2020-03-31T17:09:02+03:00
Политика

Четвероногий отряд МЧС ДНР пополнился еще тремя собаками-ищейками для поиска взрывоопасных предметов

Этих трех бельгийских овчарок специально натренировали для поиска и обнаружения взрывчатки
Екатерина Сорока
Поделиться:
Собаки-ищейки МЧС ДНР обследуют на наличие взрывчатки автодороги, учреждения, учебные заведения, спортивные комплексы и другие помещения различного назначения. Фото: пресс-служба МЧС ДНРСобаки-ищейки МЧС ДНР обследуют на наличие взрывчатки автодороги, учреждения, учебные заведения, спортивные комплексы и другие помещения различного назначения. Фото: пресс-служба МЧС ДНР
Изменить размер текста:

В четвероногом специальном отряде МЧС ДНР пополнение. На днях три бельгийские овчарки (малинуа) прошли тестирование и стали полноправными членами отряда по поиску и обнаружению взрывоопасных предметов. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства Республики.

— В кинологическую службу МЧС были переданы 3 бельгийские овчарки Малинуа для выполнения задач по обнаружению взрывоопасных предметов. С ними было проведено тестирование на предмет поиска взрывчатых веществ в помещении, на участке дороги, а также в автотранспортном средстве. «Четвероногие новобранцы» хорошо понимали команды кинологов и успешно их выполняли. Когда собаки находили взрывчатое вещество, они его обозначали «замиранием» и это означало, что взрывчатка обнаружена. Необходимо отметить, что все 3 служебные собаки показали высокий уровень подготовки на тестировании и успешно его прошли, — говорится в сообщении.

То, что собаки сдали тест «на отлично» неудивительно. Бельгийская овчарка малинуа считается лучшей служебной породой. От природы эти собаки наделены хорошей памятью. На службе они послушны, смелы и очень умны. Они даже подвинули таких представителей своей породы, как немецкую и восточно-европейскую овчарок.

«Новобранцам» предстоит нелегкая служба. Их предшественники с начала 2020 года осуществили уже 109 выездов, обследовали 239 тысяч квадратных метров территорий и 96 километров автомобильных дорог.

На сегодняшний день в кинологической группе отряда пиротехнических работ МЧС служит 9 собак: 7 из них специализируются на поиске взрывоопасных предметов (4 бельгийские овчарки Малинуа, 1 немецкая овчарка и 2 спаниеля) и 2 поисково-спасательные собаки (лабрадор-ретривер и немецкая овчарка), — добавили в пресс-службе МЧС.

Читайте также:

«Он прожил всю войну и не имеет права умереть сейчас»: В донецкий приют из обстреливаемого Октябрьского привезли пса с инсультом

Дончане собирают деньги на лечение пса из Октябрьского (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мэр Горловки Иван Приходько опроверг фейк о перекрытии города и закрытии рынков
Четвероногий отряд МЧС ДНР пополнился еще тремя собаками-ищейками для поиска взрывоопасных предметов
В результате обстрела со стороны ВСУ в Донецком повреждены два дома
Почему в ДНР тесты на коронавирус делают не всем желающим
Всемирная организация здравоохранения передаст ДНР гумпомощь для недопущения распространения коронавируса
Представители ДНР согласовали с Украиной ремонт пяти важных объектов, которые находятся на линии соприкосновения
В ЛНР начали выплачивать пенсии с учетом стажа службы в Народной милиции
ВСУ продолжают массированный обстрел Донецка
Коронавирус на подконтрольной Украине территории Донбасса: Инфекцию подтвердили еще у четырех жителей Мариуполя
В районе донецкого аэропорта сгорело 15 домов
Медики ЛНР обследуют людей, которые контактировали с зараженным Covid-19 луганчанином
Ринат Ахметов выводит на простой свои шахты в Донбассе
Утром 31 марта украинская армия выпустила по Донецку больше 200 боеприпасов
Погода на день в Донецке: 31 марта будет облачно и прохладно
ВСУ обстреляли три поселка в ЛНР
Погода на день в Луганске: 31 марта ожидаются редкие осадки и слабый туман
«Мягкого примирения» с Донбассом не будет: Сивохо уволен из Совбеза Украины
В ЛНР временно запретили передавать посылки заключенным
В ЛНР будут принимать документы на паспорта только по электронной очереди
Дончане с маленькими детьми съездили в Египет и попали на карантин
В Луганске подтвердили заболевание коронавирусом местного жителя