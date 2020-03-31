Утром 31 марта украинская армия выпустила по Донецку больше 200 боеприпасов

31 Март 2020 2020-03-31T10:11:39+03:00

За два часа ВСУ выпустили по Донецку больше 200 мин Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Огонь был открыт в 4.40

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Сегодня утром, 31 марта 2020 года, вооруженные формирования Украины нанесли удар по окраинам столицы Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Вооруженные формирования Украины сегодня утром обстреляли окраины Донецка из минометов, гранатометов и вооружения БМП, - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что украинская армия открыла огонь в 4.40. Обстрел продолжался чуть больше двух часов – до 6.42.

- По районам поселков шахты «Трудовская», шахты имени Абакумова, Алексадровки, Старомихаловки и бывшего аэропорта в Донецке выпущено 22 мины калибром 82 миллиметра, произведено 87 выстрелов из БМП-2 и в общей сложности 94 выстрела из АГС, СПГ и РПГ. Применялись крупнокалиберные пулеметы, - рассказали в СЦКК.

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ИСТОЧНИК KP.RU