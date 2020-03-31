Утром 31 марта украинская армия выпустила по Донецку больше 200 боеприпасов
Сегодня утром, 31 марта 2020 года, вооруженные формирования Украины нанесли удар по окраинам столицы Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
- Вооруженные формирования Украины сегодня утром обстреляли окраины Донецка из минометов, гранатометов и вооружения БМП, - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что украинская армия открыла огонь в 4.40. Обстрел продолжался чуть больше двух часов – до 6.42.
- По районам поселков шахты «Трудовская», шахты имени Абакумова, Алексадровки, Старомихаловки и бывшего аэропорта в Донецке выпущено 22 мины калибром 82 миллиметра, произведено 87 выстрелов из БМП-2 и в общей сложности 94 выстрела из АГС, СПГ и РПГ. Применялись крупнокалиберные пулеметы, - рассказали в СЦКК.
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ИСТОЧНИК KP.RU