ВСУ обстреляли три поселка в ЛНР

31 Март 2020 2020-03-31T10:13:05+03:00

Киевские силовики стреляли из минометов и СПГ

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Вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать Луганскую Народную Республику. За прошедшие сутки армия незалежной три раза нарушила режим прекращения огня. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В ведомстве отметили, что под огонь киевских силовиков попали три населенных пункта Республики.

- Обстрелам подверглись районы сел Желобок, Лозовое и Сокольники, - говорится в сообщении.

В СЦКК рассказали, что украинские вооруженные формирования применяли при обстрелах ЛНР 82 и 120-миллиметровые минометы и станковые противотанковые минометы.

Тем временем, инсайдерская информация, появившаяся неделю назад, подтвердилась. Сивохо уволен из Совбеза Украины. Известный КВНщик из Донецка уже не работает советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

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ИСТОЧНИК KP.RU