ВСУ обстреляли три поселка в ЛНР
Вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать Луганскую Народную Республику. За прошедшие сутки армия незалежной три раза нарушила режим прекращения огня. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
В ведомстве отметили, что под огонь киевских силовиков попали три населенных пункта Республики.
- Обстрелам подверглись районы сел Желобок, Лозовое и Сокольники, - говорится в сообщении.
В СЦКК рассказали, что украинские вооруженные формирования применяли при обстрелах ЛНР 82 и 120-миллиметровые минометы и станковые противотанковые минометы.
Тем временем, инсайдерская информация, появившаяся неделю назад, подтвердилась. Сивохо уволен из Совбеза Украины. Известный КВНщик из Донецка уже не работает советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны.
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ИСТОЧНИК KP.RU