Погода на день в Луганске: 31 марта ожидаются редкие осадки и слабый туман

31 Март 2020 2020-03-31T08:07:29+03:00

За 179 лет в Луганске самая низкая температура была минус 8 градусов, а самая высокая – 21 градус. Фото: Valeriy Shustov

Температура в этот день дует колебаться от 1 градуса выше нуля ночью и до 14 градусов тепла днем

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31 марта в Луганске температура ночью впервые перешагнула через отметку в ноль градусов. Впервые за долгое время на термометре будет плюсовая температура - +1 градус тепла. Днем же воздух прогреется до 14 градусов тепла. Но кроме этого, в этот день стоит ожидать небольшие осадки и слабый туман. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

— 21.00 30 марта до 21.00 31 марта на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ночью и утром местами слабый туман, ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 1-6, днем 9-14 градусов тепла, — прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 2-4 градуса выше нуля, днем синоптики прогнозируют 9-11 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 1-3 градуса ночью и 9-11 градусов выше нуля днем.

В Перевальске, Стаханове и Первомайске ожидается от 3-5 градусов тепла ночью до 10-12 градусов выше нуля днем.

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ИСТОЧНИК KP.RU