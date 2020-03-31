Погода на день в Донецке: 31 марта будет облачно и прохладно
31 марта дончан и жителей Республики ждет неожиданное похолодание. Среда будет самым холодным днем недели. Воздух прогреется максимум до пяти градусов тепла. Ветер будет дуть в западно-восточном направлении. А солнце весь день будет скрыто за облаками.
Во вторник нужно утепляться. Несмотря на то, что с утра 31 марта термометр будет показывать плюсовую температуру, но ощущаться будет около -4 градусов тепла. Ситуацию усугубляет сильный ветер. Скорость воздушных потоков будет достигать 10 метров в секунду. Но осадков в этот день ожидать не нужно. К вечеру станет теплее, а солнце все же ненадолго выглянет из-за облаков.
Народный прогноз погоды. 31 марта почитается память мучеников Хрисанфа и Дарьи. По погоде в этот день наши предки предсказывали погоду на целый год. Если ночью на небе не было видно звезд из-за облаков, то можно ждать теплой погоды. А если день был ветреный, то и весь год будет таким.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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