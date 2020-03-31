Погода на день в Донецке: 31 марта будет облачно и прохладно

31 Март 2020 2020-03-31T09:34:11+03:00

За последние 130 лет 31 марта максимальная температура была 23 градуса, а минимальная – минус семь. Фото: Руслан Красовский

Изменить размер текста: A A

31 марта дончан и жителей Республики ждет неожиданное похолодание. Среда будет самым холодным днем недели. Воздух прогреется максимум до пяти градусов тепла. Ветер будет дуть в западно-восточном направлении. А солнце весь день будет скрыто за облаками.

Во вторник нужно утепляться. Несмотря на то, что с утра 31 марта термометр будет показывать плюсовую температуру, но ощущаться будет около -4 градусов тепла. Ситуацию усугубляет сильный ветер. Скорость воздушных потоков будет достигать 10 метров в секунду. Но осадков в этот день ожидать не нужно. К вечеру станет теплее, а солнце все же ненадолго выглянет из-за облаков.

Народный прогноз погоды. 31 марта почитается память мучеников Хрисанфа и Дарьи. По погоде в этот день наши предки предсказывали погоду на целый год. Если ночью на небе не было видно звезд из-за облаков, то можно ждать теплой погоды. А если день был ветреный, то и весь год будет таким.

Читайте также:

У жителя ЛНР подтвердили коронавирус

Сейчас первый в ЛНР больной COVID-19 проходит лечение в специализированной Луганской горбольнице № 4 (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU