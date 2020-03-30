2020-03-30T19:33:42+03:00
Общество

В ДНР за неделю родилось 159 малышей

В пяти семьях появились двойни
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В ДНР за неделю родилось 159 малышей. Фото: ВКонтактеВ ДНР за неделю родилось 159 малышей. Фото: ВКонтакте
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С 23 по 29 марта в Донецкой Народной Республике родилось 175 малышей. Об этом «КП» сообщили в Министерстве здравоохранения Республики.

- За период с 23 по 29 марта 2020 года в родильных домах ДНР родилось 87 мальчиков и 88 девочек. В пяти семьях появились двойни: 6 мальчиков и 4 девочки.

Напомним, что в предыдущую неделю в родильных домах Донецкой Народной Республики родилось 159 малышей: 82 мальчика и 77 девочек.

- Молодых родителей поздравляем с рождением деток, малышам желаем здоровья и активного роста, а родителям – мира и благополучия в семьях! - сказали в Минздраве.

Несмотря на войну, блокаду экономическую и транспортную со стороны Украины, жизнь в Республике течет своим чередом. На сегодня в ДНР эпидситуация стабильная, ни одного случая заболевания коронавирусом лабораторно не подтверждено.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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