Командующим «Объединенных сил ВСУ» вновь стал Сергей Наев

28 Март 2020 2020-03-28T21:22:25+03:00

На эту должность генерала назначил Владимир Зеленский

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Сергей Наев снова стал командующим «Объединенных сил ВСУ». На этот пост его назначил президент Украины Владимир Зеленский.

- Назначить Наева Сергея Ивановича Командующим объединенных сил Вооруженных Сил Украины, - говорится в тексте указа от 27 марта.

За время свой работы на посту, генерал неоднократно делал острые заявления – грозился за несколько дней захватить Донецкую и Луганскую Народные Республики. На его счету огромное количество провокаций на линии соприкосновения.

Кстати, в сентябре 2017 Следственный комитет РФ открыл против Наев и группы других украинских военнослужащих уголовное дело «за геноцид в Донбассе».

- Таким назначением Зеленский показывает, что не хочет достижения мира в Донбассе, - говорит донецкий политолог Вячеслав Смирнов. – Потому что Наев запомнился, как разжигатель конфликта.

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Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU