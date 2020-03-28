2020-03-28T21:22:25+03:00
Политика

Командующим «Объединенных сил ВСУ» вновь стал Сергей Наев

На эту должность генерала назначил Владимир Зеленский
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Наев уже руководил "ООС". Фото: amp.akcenty.com.uaНаев уже руководил "ООС". Фото: amp.akcenty.com.ua
Изменить размер текста:

Сергей Наев снова стал командующим «Объединенных сил ВСУ». На этот пост его назначил президент Украины Владимир Зеленский.

- Назначить Наева Сергея Ивановича Командующим объединенных сил Вооруженных Сил Украины, - говорится в тексте указа от 27 марта.

За время свой работы на посту, генерал неоднократно делал острые заявления – грозился за несколько дней захватить Донецкую и Луганскую Народные Республики. На его счету огромное количество провокаций на линии соприкосновения.

Кстати, в сентябре 2017 Следственный комитет РФ открыл против Наев и группы других украинских военнослужащих уголовное дело «за геноцид в Донбассе».

- Таким назначением Зеленский показывает, что не хочет достижения мира в Донбассе, - говорит донецкий политолог Вячеслав Смирнов. – Потому что Наев запомнился, как разжигатель конфликта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Украине командира 59-й бригады ВСУ подозревают в торговле ворованным оружием

Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Командующим «Объединенных сил ВСУ» вновь стал Сергей Наев
ВСУ разместили во дворе жилого дома в Донбассе зенитную установку «Тунгуска»
В результате обстрела со стороны ВСУ погибла 90-летняя жительница Старомихайловки
Для съемок постановочных репортажей на линию соприкосновения в Донбассе вновь прибыли украинские журналисты
СБУ выявила в украинской армии новые факты хищения вооружения
Солдат украинской армии избил сослуживца за отказ заступить вместо него в наряд
В Украине командира 59-й бригады ВСУ подозревают в торговле ворованным оружием
ВСУ обстреляли ЛНР из запрещенного оружия
Шахтерский анти-коронавирус: клип детской группы «Драйв» из Снежного набирает популярность в сети
Полиция Луганска арестовала интернет-торговца наркотиками
Глава ЛНР позволил гражданам с пропиской на подконтрольной Киеву территории вернуться домой
Украинские военные обстреляли беспилотник ОБСЕ
В ДНР ужесточают ответственность за распространение коронавируса
В ДНР по состоянию на 28 марта коронавируса не выявлено
Превращают в резервацию: Украина ограничивает въезд в подконтрольный Донбасс со стороны трех областей
Донбасс под огнем артиллерии: Украинские военные обстреляли окраину Донецка из гаубиц
Погода в Луганске на день: 28 марта синоптики обещают до 17 градусов тепла, местами сильные порывы ветра
Погода в Донецке на день: 28 марта на улице будет тепло, воздух прогреется до 16 градусов
Министр здравоохранения ДНР – пенсионерам о пересечении границы с РФ: Без необходимости лучше не выезжайте
В Донецке решили, кто может пригласить миссионеров в Республику