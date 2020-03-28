Командующим «Объединенных сил ВСУ» вновь стал Сергей Наев
Сергей Наев снова стал командующим «Объединенных сил ВСУ». На этот пост его назначил президент Украины Владимир Зеленский.
- Назначить Наева Сергея Ивановича Командующим объединенных сил Вооруженных Сил Украины, - говорится в тексте указа от 27 марта.
За время свой работы на посту, генерал неоднократно делал острые заявления – грозился за несколько дней захватить Донецкую и Луганскую Народные Республики. На его счету огромное количество провокаций на линии соприкосновения.
Кстати, в сентябре 2017 Следственный комитет РФ открыл против Наев и группы других украинских военнослужащих уголовное дело «за геноцид в Донбассе».
- Таким назначением Зеленский показывает, что не хочет достижения мира в Донбассе, - говорит донецкий политолог Вячеслав Смирнов. – Потому что Наев запомнился, как разжигатель конфликта.
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ИСТОЧНИК KP.RU