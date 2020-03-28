ВСУ разместили во дворе жилого дома в Донбассе зенитную установку «Тунгуска»

28 Март 2020 2020-03-28T20:36:13+03:00

Об этом сообщили в НМ ЛНР

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Вооруженные формирования продолжают размещать вооружения в населенных пунктах Донбасса у линии соприкосновения, тем самым подвергая опасности жизни мирных жителей.

В Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили, что зафиксированы новые факты размещения техники киевскими силовиками вблизи жилых домов.

- В зоне ответственности 93-й бригады в непосредственной близости от жилых домов в населенном пункте Райгородка нашей разведкой обнаружен один бронетранспортер БТР-80, - сказал официальный представитель НМ ЛНР Яков Осадчий.

Представитель оборонного ведомства рассказал, что также были зафиксированы две боевые машины пехоты во дворе в поселке Орехово.

- В населенном пункте Попасная подразделения 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ разместили самоходную зенитную установку 2К22 «Тунгуска» во дворе жилого дома, - сообщил Осадчий.

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ИСТОЧНИК KP.RU