2020-03-28T18:32:47+03:00
Политика

Для съемок постановочных репортажей на линию соприкосновения в Донбассе вновь прибыли украинские журналисты

Об этом сообщили в НМ ЛНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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ВСУ регулярно задействует журналистов для распространения лжи. Фото: facebook.comВСУ регулярно задействует журналистов для распространения лжи. Фото: facebook.com
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Вооруженные формирования Украины снова задействую средства массовой информации для съемок постановочных репортажей из так называемой зоны «операции объединенных сил». Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

- Командующий ОТГ «Север» генерал Петр Ромигайло поставил задачу оперативной группе 74-го центра информационно-психологических операций во взаимодействии с журналистами украинских телеканалов, - говорит Осадчий.

Отмечается, что в расположение 30-й бригады ВСУ прибыли журналисты телеканалов «Украина», «5 канал» и «1+1».

- Им поставили задачу подготовить постановочные видеорепортажи об обстрелах со стороны, - отметил официальный представитель оборонного ведомства Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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