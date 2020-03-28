Для съемок постановочных репортажей на линию соприкосновения в Донбассе вновь прибыли украинские журналисты

28 Март 2020 2020-03-28T18:32:47+03:00

Об этом сообщили в НМ ЛНР

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Вооруженные формирования Украины снова задействую средства массовой информации для съемок постановочных репортажей из так называемой зоны «операции объединенных сил». Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

- Командующий ОТГ «Север» генерал Петр Ромигайло поставил задачу оперативной группе 74-го центра информационно-психологических операций во взаимодействии с журналистами украинских телеканалов, - говорит Осадчий.

Отмечается, что в расположение 30-й бригады ВСУ прибыли журналисты телеканалов «Украина», «5 канал» и «1+1».

- Им поставили задачу подготовить постановочные видеорепортажи об обстрелах со стороны, - отметил официальный представитель оборонного ведомства Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU