Солдат украинской армии избил сослуживца за отказ заступить вместо него в наряд
Управлению Народной милиции Луганской Народной Республики стало известно о конфликте в 25-й бригаде вооруженных формирований Украины. Ранее осужденный за убийство солдат ВСУ избил сослуживца.
- В городскую больницу города Счастье был доставлен солдат Саринов. При госпитализации у него диагностировали разрыв селезенки и перелом ребер, - рассказывает официальный представитель оборонного ведомства Республики Яков Осадчий. - Старший солдат Михненко пытался принудить Саринова заступить в наряд вместо себя, но, получив отказ, применил физическую силу, вследствие чего тот попал на больничную койку.
В связи с инцидентом в расположении бригады прибыла военная комиссия.
- Из-за с нехватки солдат командиру 25-й бригады полковнику Олегу Зенченко даны негласные указания о подборе кандидатов на службу, при этом к ним предъявляются самые низкие требования к состоянию здоровья, личностным и профессиональным качествам, - сказал Осадчий.
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Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU