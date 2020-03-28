Солдат украинской армии избил сослуживца за отказ заступить вместо него в наряд

28 Март 2020 2020-03-28T17:10:41+03:00

В связи с инцидентом в расположении бригады прибыла военная комиссия. Фото: freedom-news.ru

Нападавший был ранее судим за убийство

Изменить размер текста: A A

Управлению Народной милиции Луганской Народной Республики стало известно о конфликте в 25-й бригаде вооруженных формирований Украины. Ранее осужденный за убийство солдат ВСУ избил сослуживца.

- В городскую больницу города Счастье был доставлен солдат Саринов. При госпитализации у него диагностировали разрыв селезенки и перелом ребер, - рассказывает официальный представитель оборонного ведомства Республики Яков Осадчий. - Старший солдат Михненко пытался принудить Саринова заступить в наряд вместо себя, но, получив отказ, применил физическую силу, вследствие чего тот попал на больничную койку.

В связи с инцидентом в расположении бригады прибыла военная комиссия.

- Из-за с нехватки солдат командиру 25-й бригады полковнику Олегу Зенченко даны негласные указания о подборе кандидатов на службу, при этом к ним предъявляются самые низкие требования к состоянию здоровья, личностным и профессиональным качествам, - сказал Осадчий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Украине командира 59-й бригады ВСУ подозревают в торговле ворованным оружием

Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU