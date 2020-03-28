2020-03-28T17:46:05+03:00
Политика

СБУ выявила в украинской армии новые факты хищения вооружения

Об этом сообщили в НМ ЛНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
В армии незалежной процветает торговля оружием. Фото: warfiles.ruВ армии незалежной процветает торговля оружием. Фото: warfiles.ru
Изменить размер текста:

В вооруженных формированиях Украины продолжаются проверки, уж так заворовались солдаты и командиры украинской армии. Недостачи и киевских силовиков просто колоссальные.

Официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий рассказал, что во время очередной проверки, служба безопасности Украины выявила очередные факты хищения в подразделениях ВСУ.

- От наших источников в штабе «ООС» получена информация о начавшейся проверке сотрудниками СБУ соединений и воинских частей на предмет выявления фактов утраты вооружения и военной техники, - говорит Осадчий. - Отмечается, что сотрудниками СБУ выявлены факты утраты и хищения более 20 единиц стрелкового оружия и 13 единиц ручных противотанковых гранатометов, а также более тысячи единиц боеприпасов к ним

Напомним, что командира 59-й бригады подозревают в торговле ворованным оружием.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полиция Луганская арестовала интернет-торговца наркотиками

Об этом сообщили в министерстве внутренних дел ЛНР [видео] (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Командующим «Объединенных сил ВСУ» вновь стал Сергей Наев
ВСУ разместили во дворе жилого дома в Донбассе зенитную установку «Тунгуска»
В результате обстрела со стороны ВСУ погибла 90-летняя жительница Старомихайловки
Для съемок постановочных репортажей на линию соприкосновения в Донбассе вновь прибыли украинские журналисты
СБУ выявила в украинской армии новые факты хищения вооружения
Солдат украинской армии избил сослуживца за отказ заступить вместо него в наряд
В Украине командира 59-й бригады ВСУ подозревают в торговле ворованным оружием
ВСУ обстреляли ЛНР из запрещенного оружия
Шахтерский анти-коронавирус: клип детской группы «Драйв» из Снежного набирает популярность в сети
Полиция Луганска арестовала интернет-торговца наркотиками
Глава ЛНР позволил гражданам с пропиской на подконтрольной Киеву территории вернуться домой
Украинские военные обстреляли беспилотник ОБСЕ
В ДНР ужесточают ответственность за распространение коронавируса
В ДНР по состоянию на 28 марта коронавируса не выявлено
Превращают в резервацию: Украина ограничивает въезд в подконтрольный Донбасс со стороны трех областей
Донбасс под огнем артиллерии: Украинские военные обстреляли окраину Донецка из гаубиц
Погода в Луганске на день: 28 марта синоптики обещают до 17 градусов тепла, местами сильные порывы ветра
Погода в Донецке на день: 28 марта на улице будет тепло, воздух прогреется до 16 градусов
Министр здравоохранения ДНР – пенсионерам о пересечении границы с РФ: Без необходимости лучше не выезжайте
В Донецке решили, кто может пригласить миссионеров в Республику