СБУ выявила в украинской армии новые факты хищения вооружения

28 Март 2020 2020-03-28T17:46:05+03:00

Об этом сообщили в НМ ЛНР

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В вооруженных формированиях Украины продолжаются проверки, уж так заворовались солдаты и командиры украинской армии. Недостачи и киевских силовиков просто колоссальные.

Официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий рассказал, что во время очередной проверки, служба безопасности Украины выявила очередные факты хищения в подразделениях ВСУ.

- От наших источников в штабе «ООС» получена информация о начавшейся проверке сотрудниками СБУ соединений и воинских частей на предмет выявления фактов утраты вооружения и военной техники, - говорит Осадчий. - Отмечается, что сотрудниками СБУ выявлены факты утраты и хищения более 20 единиц стрелкового оружия и 13 единиц ручных противотанковых гранатометов, а также более тысячи единиц боеприпасов к ним

Напомним, что командира 59-й бригады подозревают в торговле ворованным оружием.

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ИСТОЧНИК KP.RU