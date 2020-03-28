2020-03-28T16:11:41+03:00
Политика

ВСУ обстреляли ЛНР из запрещенного оружия

По территории Республики было выпущено 29 боеприпасов
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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ВСУ продолжают стрелять по республикам Донбасса. Фото: warfiles.ruВСУ продолжают стрелять по республикам Донбасса. Фото: warfiles.ru
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Украинские вооруженные формирования продолжают обстреливать территорию Луганской Народной Республики. Только за прошедшие сутки киевские силовики два раза нарушили режим прекращения огня, выпустив 29 боеприпасов. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

- В 12.30 боевики из 30-й бригады произвели обстрел населенного пункта Березовское с применением вооружения БМП-2, – сообщил Осадчий.

Спустя три часа вооруженные формирования Украины возобновили обстрел.

- Подвергнув обстрелу из запрещенных Минскими соглашениями 120-миллиметровых минометов населенный пункт Донецкий, выпустив по нему девять мин, - сказал представитель оборонного ведомства ЛНР.

Яков Осадчий отметил, что информация о разрушениях и пострадавших жителях уточняется.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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