В Украине командира 59-й бригады ВСУ подозревают в торговле ворованным оружием

28 Март 2020 2020-03-28T16:25:28+03:00

Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР

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Правоохранительные органы незалежной подозревают командира 59-й бригады вооруженных формирований Украины, расположенной в так называемой зоне «операции объединенных сил» в Донбассе, в воровстве и торговле оружием. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

- Командиру 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ полковнику Геннадию Шаповалову вручено подозрение по факту организации хищения и вывоза в центральные области Украины стрелкового оружия с целью его продажи, - рассказал он.

Осадчий отметил, что по предварительным данным Шаповалов действовал при помощи командиров рот бригады.

- Он передавал списанное, якобы неисправное, оружие представителям националистических формирований, - отметил официальный представитель оборонного ведомства Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU