2020-03-28T15:52:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Шахтерский анти-коронавирус: клип детской группы «Драйв» из Снежного набирает популярность в сети

Детский коллектив «Драйв» из Снежного решил разрядить обстановку, связанную с коронавирусом, и снял клип о дезинфекции этого самого вируса, шахтерский вариант
Ольга ГОРДО
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Шахтерский метод борьбы с коронавирусом. Фото: группа "Драйв"Шахтерский метод борьбы с коронавирусом. Фото: группа "Драйв"
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В очередной раз Донецкую Народную Республику удивил и порадовал детский коллектив из Снежного «Драйв». В то время, когда коронавирус набирает обороты, чтобы хоть как-то разрядить создавшуюся напряженную обстановку, ребята из «Драйва» создали видеоклип, где показали пользу дезинфекции. Клип снят на шахте «Заря».

К слову, шахтеры только из лавы выходят черные, а из шахты – чистые, вымытые в душе или бане, продезинфицированные. В общем, самое безопасное нынче место – шахта с ее шахтной дезинфекцией. Клип снят на музыку популярной нынче российской группы Little Big. И прямо таки очень хорошо на ее песню легли и общий коронавирус, и наша шахта, и ребята из «Драйва» в шахтерской робе.

Напомним, ребята из «Драйва» любят воплощать в танцах промышленные темы. На конкурсе «Звезда Республики» именно они заняли первое место с таким танцем.

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Группа "Драйв" шахтерское противостояние коронавирусу.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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