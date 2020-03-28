2020-03-28T14:35:12+03:00
Происшествия

Полиция Луганская арестовала интернет-торговца наркотиками

Об этом сообщили в министерстве внутренних дел ЛНР [видео]
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Преступника задержали в Луганске. Фото: zabavnik.clubПреступника задержали в Луганске. Фото: zabavnik.club
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Сотрудники правоохранительных органов Луганской Народной Республики продолжают борьбу с распространением наркотиков на территории государства. МВД была получена информация о том, что с начала 2019 года в Луганске и Краснодоне активировалась торговля психотропных средств с помощью канала в Телеграм.

Полицейские взяли этого распространителя можно сказать «на карандаш». Поскольку вычислить владельца аккаунта этой соцсети сложно, ушло не мало времени на мониторинг канала. Однако было установлено, что за незаконной деятельностью стоит уроженец города Ровеньки 1982 года рождения, который проживал в столице Республики.

- В результате кропотливой работы и проведения ряда оперативных мероприятий, указанный гражданин был задержан. По месту его проживания были обнаружены и изъяты наркотические и психотропные вещества и иные доказательства его причастности к деятельности «Telegram»-канала и распространению наркотических средств бесконтактным способом на территории ЛНР, - рассказали в правоохранительном ведомстве.

Кроме этого, были обнаружены стартовые пакеты, которые использовались для создания «Qiwi-кошельков» на которые покупатели переводили деньги за наркотики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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