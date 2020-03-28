Украинские военные обстреляли беспилотник ОБСЕ
Народная милиция Луганской Народной Республики сообщила, что украинские военнослужащие сбили беспилотник Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, который мониторил общую ситуацию.
- Нашими наблюдателями зафиксирован обстрел беспилотного летательного аппарата СММ ОБСЕ с позиций 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ во время мониторинга ситуации вблизи населенного пункта Станица Луганская, – сказано в сообщении.
В Народной милиции также добавили, что украинская сторона продолжает использовать БПЛА для того, чтобы отследить передвижения наблюдателей мониторинговой миссии.
- 26 марта нами зафиксирована работа расчета БПЛА 30-й механизированной бригады, осуществляющего слежку за патрулем миссии ОБСЕ в районе населенного пункта Попасная, – сообщили в НМ ЛНР.
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ИСТОЧНИК KP.RU