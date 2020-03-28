2020-03-28T12:35:53+03:00
Общество

В ДНР ужесточают ответственность за распространение коронавируса

Вносятся изменения в Уголовный Кодекс
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Борьба с коронавирусом, которого официально в ДНР, нет, выходит на новый этап: после обращения Главы, депутаты парламента взялись перекраивать законодательство и вводить меры. ФОТО: НС ДНРБорьба с коронавирусом, которого официально в ДНР, нет, выходит на новый этап: после обращения Главы, депутаты парламента взялись перекраивать законодательство и вводить меры. ФОТО: НС ДНР
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Борьба с коронавирусом, которого официально в ДНР, нет, выходит на новый этап: после обращения Главы, депутаты парламента взялись перекраивать законодательство и вводить меры.

- Проектом закона «О внесении изменения в статью 275 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики» предлагается усилить ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлёкшее угрозу массового заболевания или отравления людей, ужесточив санкции, установленные статьёй 275 Уголовного кодекса ДНР, – сообщила депутат Елена Шишкина в ходе субботнего заседания Народного Совета.

Раньше за Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей грозил штаф, либо принудительные работы либо ограничения ответственности. Теперь могут, наверное, и посадить – текст закона появится после подписание Главой ДНР Денисом Пушилиным.

Также парламентарии установили административную ответственность за нарушение требований, направленных на противодействие распространению коронавируса.

Ну и самое интересное: в ДНР будет своя ЧК: «Предусматривается возможность создания Главой ДНР при введении режима чрезвычайного положения специального органа управления – Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при Главе ДНР, а также закрепляются её основные функции и задачи. Создание данной комиссии необходимо для незамедлительного решения вопросов и проведения мероприятий по ликвидации обстоятельств, послуживших основанием для введения чрезвычайного положения на всей территории Донецкой Народной Республики, - сказал на заседании председатель Комитета Народного Совета по безопасности и обороне Виталий Кравец.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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