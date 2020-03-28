Донбасс под огнем артиллерии: Украинские военные обстреляли окраину Донецка из гаубиц

28 Март 2020 2020-03-28T10:11:57+03:00

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Утром 28 марта украинские военные в очередной раз нарушили все достигнутые договоренности и открыли огонь по окраине Донецка из артиллерии 122-миллиметрового калибра. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- В 08.17 со стороны Красногоровки по направлению поселка Старомихайловка выпущено 12 снарядов из гаубичной артиллерии 122-миллиметрового калибра, – говорится в сообщении.

Пока информации о жертвах и разрушениях нет. Старомихайловка находится на западной окраине Донецка. Поселок регулярно обстреливается украинский стороной. Незалежную не останавливает даже то, что в Старомихайловке живет много детей. Военные неоднократно подвергали обстрелам местный садик.

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ИСТОЧНИК KP.RU