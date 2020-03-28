2020-03-28T07:46:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Министр здравоохранения ДНР – пенсионерам о пересечении границы с РФ: Без необходимости лучше не выезжайте

Ольга Долгошапко проинспектировала выполнение приказа о самоизоляции прибывших из России на КПП «Успенка»
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Очереди с контрольно-пропускных пунктов пока не исчезли. Скриншот из видео Мининфо ДНРОчереди с контрольно-пропускных пунктов пока не исчезли. Скриншот из видео Мининфо ДНР
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Министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко обратилась к тем, кому 60 лет и больше.

- Без необходимости лучше не выезжайте! Потому что, вернувшись обратно, все без исключения попадаете на 14-дневный домашний карантин, - отметила Ольга Николаевна.

Теперь все въезжающие в Республику из Российской Федерации заполняют бланки информированного добровольного согласия на самоизоляцию на дому. Это вынужденная мера из-за пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Как «КП» подчеркнули в министерстве, действие соответствующего приказа не распространяется на тех, кто выезжает в Россию для получения паспортов, и грузоперевозчиков, которые перевозят грузы жизнеобеспечения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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