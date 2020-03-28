Министр здравоохранения ДНР – пенсионерам о пересечении границы с РФ: Без необходимости лучше не выезжайте

28 Март 2020 2020-03-28T07:46:28+03:00

Очереди с контрольно-пропускных пунктов пока не исчезли. Скриншот из видео Мининфо ДНР

Ольга Долгошапко проинспектировала выполнение приказа о самоизоляции прибывших из России на КПП «Успенка»

Изменить размер текста: A A

Министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко обратилась к тем, кому 60 лет и больше.

- Без необходимости лучше не выезжайте! Потому что, вернувшись обратно, все без исключения попадаете на 14-дневный домашний карантин, - отметила Ольга Николаевна.

Теперь все въезжающие в Республику из Российской Федерации заполняют бланки информированного добровольного согласия на самоизоляцию на дому. Это вынужденная мера из-за пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Как «КП» подчеркнули в министерстве, действие соответствующего приказа не распространяется на тех, кто выезжает в Россию для получения паспортов, и грузоперевозчиков, которые перевозят грузы жизнеобеспечения.

В ТЕМУ

Министр здравоохранения ДНР – о самоизоляции прибывших из России: Это лучше, чем заболеть коронавирусом

Ольга Долгошапко сообщила, что всем, кто пройдет карантин, выдадут больничные (подробнее)

В ДНР организуют доставку еды и лекарства для пенсионеров на самоизоляции

Пенсионеры и люди, которые сидят дома, могут воспользоваться услугами волонтеров (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU