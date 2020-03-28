Министр здравоохранения ДНР – пенсионерам о пересечении границы с РФ: Без необходимости лучше не выезжайте
Министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко обратилась к тем, кому 60 лет и больше.
- Без необходимости лучше не выезжайте! Потому что, вернувшись обратно, все без исключения попадаете на 14-дневный домашний карантин, - отметила Ольга Николаевна.
Теперь все въезжающие в Республику из Российской Федерации заполняют бланки информированного добровольного согласия на самоизоляцию на дому. Это вынужденная мера из-за пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Как «КП» подчеркнули в министерстве, действие соответствующего приказа не распространяется на тех, кто выезжает в Россию для получения паспортов, и грузоперевозчиков, которые перевозят грузы жизнеобеспечения.
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ИСТОЧНИК KP.RU