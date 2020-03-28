Превращают в резервацию: Украина ограничивает въезд в подконтрольный Донбасс со стороны трех областей

28 Март 2020 2020-03-28T11:35:52+03:00

В Донбасс смогут проехать только машины, которые осуществляют логистическое обеспечение жизнедеятельности региона. Фото: ГПСУ

В регион нельзя будет проехать со стороны Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей

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Киевские власти превращают подконтрольный им Донбасс в резервацию. С целью противодействия распространению коронавирусной инфекции с 8 часов 28 марта вводится ограничение на пересечение линии проведения операции объединенных сил (ООС) со стороны Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС

- Разрешение на выезд и въезд в район проведения ООС будет предоставляться гражданам и транспортным средствам, которые осуществляют логистическое обеспечение жизнедеятельности региона, – сказано в сообщении.

Стало очевидным, что заражение коронавирусом украинских военных в Донбассе достигло критического уровня. В частности, не случайно командование приняло решение отложить на два месяца вывод по ротации из Луганской области 59-й бригады. Она должна была вернуться в пункт постоянной дислокации в Винницкой области.

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ИСТОЧНИК KP.RU