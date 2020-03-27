В Донецке решили, кто может пригласить миссионеров в Республику

27 Март 2020 2020-03-27T22:51:54+03:00

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Сегодня парламентарии ДНР сразу в двух чтениях внесли изменения в Закон «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях». Все поправки касаются деятельности миссионеров в Республике.

- Законопроект определяет, кто имеет право осуществлять миссионерскую деятельность, где разрешается и где запрещается ее вести, а также условия, необходимые для миссионерской деятельности, — сказал зампредседателя комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Александр Мальков.

Именно он и представил на пленарном заседании Народного Совета проект поправок в закон. Документ определяет, что право приглашения иностранных миссионеров предоставляется исключительно централизованным религиозным организациям. Таких сейчас в ДНР две – Донецкая и Горловская епархии УПЦ МП.

Теперь изменения в законе будут направлены на подпись Главе ДНР. Документ вступит в силу после опубликования на официальном сайте Народного Совета.

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ИСТОЧНИК KP.RU