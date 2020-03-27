2020-03-27T22:51:54+03:00
Политика

В Донецке решили, кто может пригласить миссионеров в Республику

Народный Совет ДНР установил законодательные основы деятельности религиозных объединений
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Большинство жителей Донецка – православные христианеБольшинство жителей Донецка – православные христианеФото: Юрий СОБОЛЕВ
Изменить размер текста:

Сегодня парламентарии ДНР сразу в двух чтениях внесли изменения в Закон «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях». Все поправки касаются деятельности миссионеров в Республике.

- Законопроект определяет, кто имеет право осуществлять миссионерскую деятельность, где разрешается и где запрещается ее вести, а также условия, необходимые для миссионерской деятельности, — сказал зампредседателя комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Александр Мальков.

Именно он и представил на пленарном заседании Народного Совета проект поправок в закон. Документ определяет, что право приглашения иностранных миссионеров предоставляется исключительно централизованным религиозным организациям. Таких сейчас в ДНР две – Донецкая и Горловская епархии УПЦ МП.

Теперь изменения в законе будут направлены на подпись Главе ДНР. Документ вступит в силу после опубликования на официальном сайте Народного Совета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Священники провели вокруг Луганска крестный ход против коронавируса

Они молились об исцелении заболевших и о помощи врачам, которые борются с угрозой (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Донецке решили, кто может пригласить миссионеров в Республику
Донецкая фильтровальная станция возобновит подачу воды в столицу ДНР и поселки
Священники провели вокруг Луганска крестный ход против коронавируса
В выходные дни в ДНР значительно сократится график работы кафе и ресторанов
В ДНР могут ввести чрезвычайное положение
В ДНР ограничили работу спортивных клубов в выходные дни
Из-за угрозы коронавируса в ДНР перенесли проведение массовых субботников
Глава ДНР распорядился приостановить оказание развлекательных услуг в торговых центрах Республики
В ДНР рынки и продовольственные магазины будут работать в обычном режиме
Выезд жителей ДНР в Россию временно ограничен
В ДНР организуют доставку еды и лекарства для пенсионеров на самоизоляции
Глава ДНР сделал важное заявление о ситуации с коронавирусом и ввел дополнительные меры по защите
«Пользуйтесь онлайн-банкингом!» Пенсионерам из республик Донбасса рассказали о выплатах в «Ощадбанке»
«Смены не будет!» В Донбассе бойцы 59-й бригады ВСУ отказываются идти на передовую
«Несет позитив в массы»: Уличный артист Донецка стал звездой соцсетей
«Угрожали оружием!» Мародеры из 46-й бригады ВСУ силой отобрали у жителей Донбасса 15 свиней
Звезда «Глухаря» Виктория Тарасова проведет онлайн-трансляцию с жителями ДНР
В Макеевке на шахте «Щегловская Глубокая» травмирован горняк
В ботаническом саду Донецка впервые зацвел экзотический цветок "Дьявольский язык"
Украинские каратели сожгли дом в Донецке и повредили еще шесть домостроений
Срыв Минских договоренностей: Украина публично отказалась прекращать обстрелы жителей Донбасса