Погода в Луганске на день: 28 марта синоптики обещают до 17 градусов тепла, местами порывы сильные ветра
Несмотря на то, что ночью температура на улице все еще опускается до минусовой отметки, днем будет тепло. Воздух прогреется до +17 градусов. Местами стоит ожидать сильные порывы ветра. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.
— С 21.00 27 марта до 21.00 28 марта на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, без осадков; ветер восточный 9-14 м/с, утром и днем местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью минус 1 – плюс 4 градуса, днем 12-17 градусов тепла, — говорится в сообщении.
В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура ночью составит от 0 до +2 градусов, днем +15-17 градусов тепла.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске синоптики прогнозируют + 1 … +1 градус ночью и +14-16 градусов выше нуля днем.
В Перевальске, Стаханове и Первомайске прогнозируют от 1-3 градусов тепла ночью до 13-15 градусов выше нуля днем.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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