2020-03-28T09:53:08+03:00
Общество

Погода в Луганске на день: 28 марта синоптики обещают до 17 градусов тепла, местами порывы сильные ветра

Ночью температура все еще минусовая
Екатерина Сорока
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За 179 лет 28 марта в Луганске максимальная температура была +22 градуса, минимальная –11 градусов. Фото: donpress.comЗа 179 лет 28 марта в Луганске максимальная температура была +22 градуса, минимальная –11 градусов. Фото: donpress.com
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Несмотря на то, что ночью температура на улице все еще опускается до минусовой отметки, днем будет тепло. Воздух прогреется до +17 градусов. Местами стоит ожидать сильные порывы ветра. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

— С 21.00 27 марта до 21.00 28 марта на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, без осадков; ветер восточный 9-14 м/с, утром и днем местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью минус 1 – плюс 4 градуса, днем 12-17 градусов тепла, — говорится в сообщении.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура ночью составит от 0 до +2 градусов, днем +15-17 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске синоптики прогнозируют + 1 … +1 градус ночью и +14-16 градусов выше нуля днем.

В Перевальске, Стаханове и Первомайске прогнозируют от 1-3 градусов тепла ночью до 13-15 градусов выше нуля днем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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