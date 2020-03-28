Погода в Донецке на день: 28 марта на улице будет тепло, воздух прогреется до 16 градусов

28 Март 2020 2020-03-28T08:07:16+03:00

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28 марта в Донецке будет пасмурная погода. Облака покроют все небо уже днем. И такая атмосфера продлится до самого вечера. Но, несмотря на это на улице будет тепло. Ветрено также не будет.

Синоптики сообщают, что утром на небе будут небольшие облака. Температура воздуха будет расти от +8 градусов тепла, а уже к двум часам дня она достигнет максимальной отметки +16 градусов. Облаков на небе станет только больше, а ветер будет умеренным. Скорость воздушных потоков будет достигать от 6 до 14 метров в секунду.

Народный прогноз погоды. Погоду на 28 марта предсказывают вода и птицы. Наши предки замечали, что если вода в реке течет медленно, то весь следующий год будет тяжелым, полон на испытания. А если в этот день в края прилетят чайки, то скоро близится тепло. Также в этот день почитается память мучеников Агапия, Пуплия и других.

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ИСТОЧНИК KP.RU