2020-03-27T21:29:03+03:00
Политика

Донецкая фильтровальная станция возобновит подачу воды в столицу ДНР и поселки

На 28 марта намечено возобновление работы станции
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Донецкая фильтровальная станция обеспечивает водой более 400 тысяч человек, проживающих по обе стороны линии соприкосновения. Фото: Архив ДФСДонецкая фильтровальная станция обеспечивает водой более 400 тысяч человек, проживающих по обе стороны линии соприкосновения. Фото: Архив ДФС
Изменить размер текста:

Запуск Донецкой фильтровальной станции (ДФС) запланирован на 28 марта. Эту радостную новость сегодня сообщил замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Владимир Дубовка.

- В результате переговоров с украинской стороной удалось урегулировать вопросы обеспечения безопасности сотрудников фильтровальной станции. На 28 марта намечены пуско-наладочные работы по запуску ДФС. В таком случае к утру 29 марта станция должна выйти на штатный режим работы, – сказал Дубовка.

Напомним, что работа ДФС была остановлена 25 марта в связи с отсутствием гарантии безопасности доставки сотрудников к месту работы. Была полностью прекращена подача воды в село Васильевка, снижена подача на столицу ДНР — на Куйбышевский, Кировский, Петровский, часть Ленинского и Киевского районов. Туда вода подавалась из резервных источников.

Стация находится вблизи Ясиноватой и обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны линии соприкосновения. Общее число потребителей превышает 400 тысяч человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кто должен пройти полную двухнедельную самоизоляцию в ДНР: перечень требований

Министр здравоохранения Республики Ольга Долгошапко утвердила бланк, который должен заполнить каждый при въезде в ДНР (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Донецкая фильтровальная станция возобновит подачу воды в столицу ДНР и поселки
Священники провели вокруг Луганска крестный ход против коронавируса
В выходные дни в ДНР значительно сократится график работы кафе и ресторанов
В ДНР могут ввести чрезвычайное положение
В ДНР ограничили работу спортивных клубов в выходные дни
Из-за угрозы коронавируса в ДНР перенесли проведение массовых субботников
Глава ДНР распорядился приостановить оказание развлекательных услуг в торговых центрах Республики
В ДНР рынки и продовольственные магазины будут работать в обычном режиме
Выезд жителей ДНР в Россию временно ограничен
В ДНР организуют доставку еды и лекарства для пенсионеров на самоизоляции
Глава ДНР сделал важное заявление о ситуации с коронавирусом и ввел дополнительные меры по защите
«Пользуйтесь онлайн-банкингом!» Пенсионерам из республик Донбасса рассказали о выплатах в «Ощадбанке»
«Смены не будет!» В Донбассе бойцы 59-й бригады ВСУ отказываются идти на передовую
«Несет позитив в массы»: Уличный артист Донецка стал звездой соцсетей
«Угрожали оружием!» Мародеры из 46-й бригады ВСУ силой отобрали у жителей Донбасса 15 свиней
Звезда «Глухаря» Виктория Тарасова проведет онлайн-трансляцию с жителями ДНР
В Макеевке на шахте «Щегловская Глубокая» травмирован горняк
В ботаническом саду Донецка впервые зацвел экзотический цветок "Дьявольский язык"
Украинские каратели сожгли дом в Донецке и повредили еще шесть домостроений
Срыв Минских договоренностей: Украина публично отказалась прекращать обстрелы жителей Донбасса