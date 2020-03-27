Донецкая фильтровальная станция возобновит подачу воды в столицу ДНР и поселки

27 Март 2020 2020-03-27T21:29:03+03:00

Донецкая фильтровальная станция обеспечивает водой более 400 тысяч человек, проживающих по обе стороны линии соприкосновения. Фото: Архив ДФС

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Запуск Донецкой фильтровальной станции (ДФС) запланирован на 28 марта. Эту радостную новость сегодня сообщил замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Владимир Дубовка.

- В результате переговоров с украинской стороной удалось урегулировать вопросы обеспечения безопасности сотрудников фильтровальной станции. На 28 марта намечены пуско-наладочные работы по запуску ДФС. В таком случае к утру 29 марта станция должна выйти на штатный режим работы, – сказал Дубовка.

Напомним, что работа ДФС была остановлена 25 марта в связи с отсутствием гарантии безопасности доставки сотрудников к месту работы. Была полностью прекращена подача воды в село Васильевка, снижена подача на столицу ДНР — на Куйбышевский, Кировский, Петровский, часть Ленинского и Киевского районов. Туда вода подавалась из резервных источников.

Стация находится вблизи Ясиноватой и обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны линии соприкосновения. Общее число потребителей превышает 400 тысяч человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU