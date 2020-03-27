2020-03-27T20:59:58+03:00
Общество

Священники провели вокруг Луганска крестный ход против коронавируса

Они молились об исцелении заболевших и о помощи врачам, которые борются с угрозой
Екатерина Сорока
Поделиться:
Тем временем, власти делают все возможное, чтобы не допустить проникновение вируса на территорию Республики. Фото: lug-info.comТем временем, власти делают все возможное, чтобы не допустить проникновение вируса на территорию Республики. Фото: lug-info.com
Изменить размер текста:

Сегодня, 27 марта, священники православной церкви провели крестный ход вокруг Луганска. Они молились об исцелении заболевших коронавирусом и о помощи врачам, которые борются с угрозой.

— Во исполнение благословения священноначалия, в связи с распространением коронавирусной инфекции в эти дни мы усугубляем наши молитвы Господу Богу, Пресвятой Богородице, святым угодникам Божиим. У поклонных крестов на въездных дорогах в город священнослужители вознесли молитвы, осеняя город и его жителей чудотворными образами, ковчегами с частицами мощей святых угодников и окропляя святой водой, — рассказали в секретариате Луганский епархии Украинской православной церкви.

Также протоиерей Александр Пономарев призвал верующих жителей Республики присоединиться к молитве. Её можно читать дома или в храмах.

Читайте также:

Экстренное обращение Главы ДНР: Какие меры ввел Денис Пушилин в связи ситуацией с коронавирусом

Руководитель Республики сообщил о дополнительных мерах по защите от опасной инфекции [видео] (подробнее)

Кто должен пройти полную двухнедельную самоизоляцию в ДНР: перечень требований

Министр здравоохранения Республики Ольга Долгошапко утвердила бланк, который должен заполнить каждый при въезде в ДНР (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Донецкая фильтровальная станция возобновит подачу воды в столицу ДНР и поселки
Священники провели вокруг Луганска крестный ход против коронавируса
В выходные дни в ДНР значительно сократится график работы кафе и ресторанов
В ДНР могут ввести чрезвычайное положение
В ДНР ограничили работу спортивных клубов в выходные дни
Из-за угрозы коронавируса в ДНР перенесли проведение массовых субботников
Глава ДНР распорядился приостановить оказание развлекательных услуг в торговых центрах Республики
В ДНР рынки и продовольственные магазины будут работать в обычном режиме
Выезд жителей ДНР в Россию временно ограничен
В ДНР организуют доставку еды и лекарства для пенсионеров на самоизоляции
Глава ДНР сделал важное заявление о ситуации с коронавирусом и ввел дополнительные меры по защите
«Пользуйтесь онлайн-банкингом!» Пенсионерам из республик Донбасса рассказали о выплатах в «Ощадбанке»
«Смены не будет!» В Донбассе бойцы 59-й бригады ВСУ отказываются идти на передовую
«Несет позитив в массы»: Уличный артист Донецка стал звездой соцсетей
«Угрожали оружием!» Мародеры из 46-й бригады ВСУ силой отобрали у жителей Донбасса 15 свиней
Звезда «Глухаря» Виктория Тарасова проведет онлайн-трансляцию с жителями ДНР
В Макеевке на шахте «Щегловская Глубокая» травмирован горняк
В ботаническом саду Донецка впервые зацвел экзотический цветок "Дьявольский язык"
Украинские каратели сожгли дом в Донецке и повредили еще шесть домостроений
Срыв Минских договоренностей: Украина публично отказалась прекращать обстрелы жителей Донбасса