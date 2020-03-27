Священники провели вокруг Луганска крестный ход против коронавируса

27 Март 2020 2020-03-27T20:59:58+03:00

Тем временем, власти делают все возможное, чтобы не допустить проникновение вируса на территорию Республики. Фото: lug-info.com

Они молились об исцелении заболевших и о помощи врачам, которые борются с угрозой

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Сегодня, 27 марта, священники православной церкви провели крестный ход вокруг Луганска. Они молились об исцелении заболевших коронавирусом и о помощи врачам, которые борются с угрозой.

— Во исполнение благословения священноначалия, в связи с распространением коронавирусной инфекции в эти дни мы усугубляем наши молитвы Господу Богу, Пресвятой Богородице, святым угодникам Божиим. У поклонных крестов на въездных дорогах в город священнослужители вознесли молитвы, осеняя город и его жителей чудотворными образами, ковчегами с частицами мощей святых угодников и окропляя святой водой, — рассказали в секретариате Луганский епархии Украинской православной церкви.

Также протоиерей Александр Пономарев призвал верующих жителей Республики присоединиться к молитве. Её можно читать дома или в храмах.

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ИСТОЧНИК KP.RU