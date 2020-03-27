Священники провели вокруг Луганска крестный ход против коронавируса
Сегодня, 27 марта, священники православной церкви провели крестный ход вокруг Луганска. Они молились об исцелении заболевших коронавирусом и о помощи врачам, которые борются с угрозой.
— Во исполнение благословения священноначалия, в связи с распространением коронавирусной инфекции в эти дни мы усугубляем наши молитвы Господу Богу, Пресвятой Богородице, святым угодникам Божиим. У поклонных крестов на въездных дорогах в город священнослужители вознесли молитвы, осеняя город и его жителей чудотворными образами, ковчегами с частицами мощей святых угодников и окропляя святой водой, — рассказали в секретариате Луганский епархии Украинской православной церкви.
Также протоиерей Александр Пономарев призвал верующих жителей Республики присоединиться к молитве. Её можно читать дома или в храмах.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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