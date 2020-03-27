В выходные дни в ДНР значительно сократится график работы кафе и ресторанов
В Донецкой Народной Республике приняты дополнительные меры к рекомендациям по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории государства. Об этом в ходе экстренного сообщения в связи с ситуацией с Covid-19 сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.
Лидер государства распорядился ограничить время работы всех заведений общественного питания Республики.
- В выходные дни, 28 и 29 марта, все заведения общепита – кафе, рестораны – работают до 15.00, - сказал Денис Пушилин.
Глава ДНР отметил, что после трех часов дня общепиты переходят на режим доставки заказа.
- В будние дни работа продолжится в обычном режиме, - подчеркнул Пушилин.
Также в Республике ограничена работа спортивных клубов в выходные дни и приостановлено оказание развлекательных услуг в торговых центрах.
Напомним, что в Донецкой Народной Республики введен режим повышенной готовности. Отменены все культурно-досуговые и спортивные мероприятия, а школьников отправили на дистанционное обучение. Контрольно-пропускные пункты на линии соприкосновения полностью закрыты.
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ИСТОЧНИК KP.RU