В выходные дни в ДНР значительно сократится график работы кафе и ресторанов

27 Март 2020 2020-03-27T20:24:42+03:00

28 и 29 марта после трех часов дня общепиты переходят на режим доставки заказа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Об этом в ходе экстренного сообщения в связи с ситуацией с коронавирусом сообщил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин [видео]

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В Донецкой Народной Республике приняты дополнительные меры к рекомендациям по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории государства. Об этом в ходе экстренного сообщения в связи с ситуацией с Covid-19 сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.

Лидер государства распорядился ограничить время работы всех заведений общественного питания Республики.

- В выходные дни, 28 и 29 марта, все заведения общепита – кафе, рестораны – работают до 15.00, - сказал Денис Пушилин.

Глава ДНР отметил, что после трех часов дня общепиты переходят на режим доставки заказа.

- В будние дни работа продолжится в обычном режиме, - подчеркнул Пушилин.

Также в Республике ограничена работа спортивных клубов в выходные дни и приостановлено оказание развлекательных услуг в торговых центрах.

Напомним, что в Донецкой Народной Республики введен режим повышенной готовности. Отменены все культурно-досуговые и спортивные мероприятия, а школьников отправили на дистанционное обучение. Контрольно-пропускные пункты на линии соприкосновения полностью закрыты.

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ИСТОЧНИК KP.RU