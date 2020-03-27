2020-03-27T20:05:25+03:00
Политика

В ДНР могут ввести чрезвычайное положение

Такая вынужденная мера будет принята в случае выявления в Республике заболевших коронавирусом
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Медики в республиках Донбасса сейчас фактически находятся на передовой. Фото: МЗ ЛНРМедики в республиках Донбасса сейчас фактически находятся на передовой. Фото: МЗ ЛНР
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Сегодня Глава ДНР Денис Пушилин обратился к жителям Республики в связи с ситуацией с коронавирусом. Он сообщил о дополнительных мерах по защите от опасной инфекции. А также сказал, когда в ДНР может быть введено чрезвычайное положение.

- По ряду причин, включая экономические, мы не можем себе позволить полную остановку предприятий и объявить какой-то период нерабочим, тем более что, повторюсь, на данный момент у нас заболевших COVID-19 нет. Но мы вынуждены будем объявить чрезвычайное положение, если выявим инфицированных, потому что во главу угла ставим жизнь и здоровье наших граждан, – сказал Пушилин.

Кстати, многие уже обратили внимание на мягкость дополнительных мер, принятых в Республике. Исключение составляют только ограничения по пересечению границы. Но всем понятно, что ДНР очень сложно оставаться островком благополучия, когда вокруг нарастает вал заболеваний коронавирусом. И жители должны быть морально готовы к еще большим ограничениям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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