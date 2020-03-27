В ДНР ограничили работу спортивных клубов в выходные дни

27 Март 2020 2020-03-27T19:21:09+03:00

Об этом в ходе экстренного сообщения в связи с ситуацией с коронавирусом сообщил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин [видео]

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В ходе экстренного сообщения в связи с ситуацией с коронавирусом, Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин ввел дополнительные меры по предотвращению распространения Covid-19 на территории государства.

В частности, ограничения коснулись и работы спортивных клубов Республики.

- Работа спортклубов, фитнес-залов и других коммерческих структур в сфере оздоровительных услуг в выходные дни будет ограничена, - заявил Денис Владимирович.

Глава ДНР подчеркнул, что занятия можно проводить на свежем воздухе.

- С понедельника рабочий режим обычный, при этом руководство этих структур должно подготовить методики дистанционных тренировок, - отметил Пушилин.

Также лидер государства распорядился приостановить оказание развлекательных услуг в торговых центрах Республики.

Напомним, что в Донецкой Народной Республики введен режим повышенной готовности. Отменены все культурно-досуговые и спортивные мероприятия, а школьников отправили на дистанционное обучение. Контрольно-пропускные пункты на линии соприкосновения полностью закрыты.

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ИСТОЧНИК KP.RU