2020-03-27T19:21:09+03:00
Коронавирус Covid-19

В ДНР ограничили работу спортивных клубов в выходные дни

Об этом в ходе экстренного сообщения в связи с ситуацией с коронавирусом сообщил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин [видео]
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Ограничения коснулись и работы спортивных клубов Республики.Ограничения коснулись и работы спортивных клубов Республики.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В ходе экстренного сообщения в связи с ситуацией с коронавирусом, Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин ввел дополнительные меры по предотвращению распространения Covid-19 на территории государства.

В частности, ограничения коснулись и работы спортивных клубов Республики.

- Работа спортклубов, фитнес-залов и других коммерческих структур в сфере оздоровительных услуг в выходные дни будет ограничена, - заявил Денис Владимирович.

Глава ДНР подчеркнул, что занятия можно проводить на свежем воздухе.

- С понедельника рабочий режим обычный, при этом руководство этих структур должно подготовить методики дистанционных тренировок, - отметил Пушилин.

Также лидер государства распорядился приостановить оказание развлекательных услуг в торговых центрах Республики.

Напомним, что в Донецкой Народной Республики введен режим повышенной готовности. Отменены все культурно-досуговые и спортивные мероприятия, а школьников отправили на дистанционное обучение. Контрольно-пропускные пункты на линии соприкосновения полностью закрыты.

В ТЕМУ

Будут ли закрываться фитнес–клубы Донецка из–за угрозы коронавируса

На случай принятия такого решения спортсмены готовы к временным тренировкам на дому (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кто должен пройти полную двухнедельную самоизоляцию в ДНР: перечень требований

Министр здравоохранения Республики Ольга Долгошапко утвердила бланк, который должен заполнить каждый при въезде в ДНР (подробнее)

Обращение Главы ДНР Дениса Пушилина в связи с распространением коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Донецкая фильтровальная станция возобновит подачу воды в столицу ДНР и поселки
Священники провели вокруг Луганска крестный ход против коронавируса
В выходные дни в ДНР значительно сократится график работы кафе и ресторанов
В ДНР могут ввести чрезвычайное положение
В ДНР ограничили работу спортивных клубов в выходные дни
Из-за угрозы коронавируса в ДНР перенесли проведение массовых субботников
Глава ДНР распорядился приостановить оказание развлекательных услуг в торговых центрах Республики
В ДНР рынки и продовольственные магазины будут работать в обычном режиме
Выезд жителей ДНР в Россию временно ограничен
В ДНР организуют доставку еды и лекарства для пенсионеров на самоизоляции
Глава ДНР сделал важное заявление о ситуации с коронавирусом и ввел дополнительные меры по защите
«Пользуйтесь онлайн-банкингом!» Пенсионерам из республик Донбасса рассказали о выплатах в «Ощадбанке»
«Смены не будет!» В Донбассе бойцы 59-й бригады ВСУ отказываются идти на передовую
«Несет позитив в массы»: Уличный артист Донецка стал звездой соцсетей
«Угрожали оружием!» Мародеры из 46-й бригады ВСУ силой отобрали у жителей Донбасса 15 свиней
Звезда «Глухаря» Виктория Тарасова проведет онлайн-трансляцию с жителями ДНР
В Макеевке на шахте «Щегловская Глубокая» травмирован горняк
В ботаническом саду Донецка впервые зацвел экзотический цветок "Дьявольский язык"
Украинские каратели сожгли дом в Донецке и повредили еще шесть домостроений
Срыв Минских договоренностей: Украина публично отказалась прекращать обстрелы жителей Донбасса