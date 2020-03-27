Глава ДНР распорядился приостановить оказание развлекательных услуг в торговых центрах Республики
Сегодня, 20 марта, Глава Донецкой Народной Республики выступил с экстренным сообщением в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией, в ходе которого Денис Пушилин заявил о вводе дополнительных мер по предотвращению распространения коронавируса на территории государства.
В частности, речь шла и о торговых центрах Республики.
- В торгово-развлекательных центрах будет приостановлено оказание всех развлекательных услуг, - сказал Денис Владимирович.
Однако распоряжение не распространяется на магазины.
- Торговые точки продолжат работу в обычном режиме, - отметил Глава ДНР.
То есть, например, в Донец-сити не будет работать каток и "Фунтура".
Однако, если вы решили выйти в торговый центр за покупками - не забывайте о рекомендациях министерства здравоохранения ДНР.
Напомним, что в Донецкой Народной Республики введен режим повышенной готовности. Отменены все культурно-досуговые и спортивные мероприятия, а школьников отправили на дистанционное обучение. Контрольно-пропускные пункты на линии соприкосновения полностью закрыты.
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ИСТОЧНИК KP.RU