2020-03-27T18:19:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Глава ДНР распорядился приостановить оказание развлекательных услуг в торговых центрах Республики

Денис Пушили ввел дополнительные меры по предотвращению распространения коронавируса на территории государства [видео]
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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В ТЦ Республики запрещено оказание развлекательных услуг. Фото: vk.com/donetskcitymallВ ТЦ Республики запрещено оказание развлекательных услуг. Фото: vk.com/donetskcitymall
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Сегодня, 20 марта, Глава Донецкой Народной Республики выступил с экстренным сообщением в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией, в ходе которого Денис Пушилин заявил о вводе дополнительных мер по предотвращению распространения коронавируса на территории государства.

В частности, речь шла и о торговых центрах Республики.

- В торгово-развлекательных центрах будет приостановлено оказание всех развлекательных услуг, - сказал Денис Владимирович.

Однако распоряжение не распространяется на магазины.

- Торговые точки продолжат работу в обычном режиме, - отметил Глава ДНР.

То есть, например, в Донец-сити не будет работать каток и "Фунтура".

Однако, если вы решили выйти в торговый центр за покупками - не забывайте о рекомендациях министерства здравоохранения ДНР.

Напомним, что в Донецкой Народной Республики введен режим повышенной готовности. Отменены все культурно-досуговые и спортивные мероприятия, а школьников отправили на дистанционное обучение. Контрольно-пропускные пункты на линии соприкосновения полностью закрыты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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