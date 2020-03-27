Глава ДНР распорядился приостановить оказание развлекательных услуг в торговых центрах Республики

27 Март 2020 2020-03-27T18:19:49+03:00

Денис Пушили ввел дополнительные меры по предотвращению распространения коронавируса на территории государства [видео]

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 20 марта, Глава Донецкой Народной Республики выступил с экстренным сообщением в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией, в ходе которого Денис Пушилин заявил о вводе дополнительных мер по предотвращению распространения коронавируса на территории государства.

В частности, речь шла и о торговых центрах Республики.

- В торгово-развлекательных центрах будет приостановлено оказание всех развлекательных услуг, - сказал Денис Владимирович.

Однако распоряжение не распространяется на магазины.

- Торговые точки продолжат работу в обычном режиме, - отметил Глава ДНР.

То есть, например, в Донец-сити не будет работать каток и "Фунтура".

Однако, если вы решили выйти в торговый центр за покупками - не забывайте о рекомендациях министерства здравоохранения ДНР.

Напомним, что в Донецкой Народной Республики введен режим повышенной готовности. Отменены все культурно-досуговые и спортивные мероприятия, а школьников отправили на дистанционное обучение. Контрольно-пропускные пункты на линии соприкосновения полностью закрыты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР рынки и продовольственные магазины будут работать в обычном режиме

Их не затронут введенные Главой ДНР Денисом Пушилиным дополнительные меры по защите от коронавируса (подробности)

Обращение Главы ДНР Дениса Пушилина в связи с распространением коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU