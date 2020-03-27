В ДНР рынки и продовольственные магазины будут работать в обычном режиме

27 Март 2020 2020-03-27T18:15:54+03:00

Работа рынков в Республике не будет ограничиваться Фото: Юрий СОБОЛЕВ

Их не затронут введенные Главой ДНР Денисом Пушилиным дополнительные меры по защите от коронавируса

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Сегодня Глава ДНР Денис Пушилин обратился к жителям Республики в связи с ситуацией с коронавирусом. Он сообщил о дополнительных мерах по защите от опасной инфекции. Однако они не коснутся работы рынков и продовольственных магазинов.

- Особо обращаю внимание на то, что рынки и продовольственные магазины продолжают работать в обычном режиме, - отметил Глава ДНР.

Впрочем, он попросил старшее поколение позаботиться о себе и перейти на домашний режим. Как известно, пожилые люди – самые активные посетители рынков и магазинов.

Также Денис Пушилн призвал каждого жителя Республики придерживаться тех мер, которые рекомендует Министерство здравоохранения, и следовать ограничениям, принятым оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

А эти меры хорошо известны: чаще мыть руки с мылом, не посещать многолюдные места, при обнаружении у себя признаков простуды вызывать врача на дом.

Кстати, на подконтрольной Киеву территории Донецкой области прекращена работа всех рынков.

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ИСТОЧНИК KP.RU