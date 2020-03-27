Из-за угрозы коронавируса в ДНР перенесли проведение массовых субботников
Общереспубликанские субботники должны были пройти 28 марта и 11 апреля. Но угроза коронавируса внесла свои коррективы. Субботники перенесли на неопределенный срок. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации Главы ДНР Дениса Пушилина.
— С целью обеспечения безопасности жителей нашего государства в связи с угрозой проникновения и распространения коронавирусной инфекции, даты проведения общереспубликанских субботников будут перенесены, — говорится в сообщении.
Напомним, что субботники организовывали для того, чтобы навести порядок перед проведением Праздника весны и труда, Дня Победы и Дня Республики.
Однако не только субботников коснулась угроза распространения коронавируса: выезд жителей ДНР в Россию временно ограничен, организуют доставка еды и лекарств для людей на самоизоляции, а также будут введены дополнительные меры защиты от вируса.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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