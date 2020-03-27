Выезд жителей ДНР в Россию временно ограничен
Сегодня Глава ДНР Денис Пушилин обратился к жителям Республики в связи с ситуацией с коронавирусом. Он сообщил о дополнительных мерах по защите от опасной инфекции. Часть из них касаются пересечения границы с Россией.
- Выезд на территорию Российской Федерации временно ограничен, за исключением особых, экстренных, случаев. Настоятельно рекомендуем воздержаться от поездок без крайней необходимости, - сказал Глава ДНР.
Он отметил, что все въезжающие граждане обязаны самоизолироваться на 14 дней. Также вводятся меры ответственности за нарушения этого обязательства.
Известно, что на границе все въезжающие подписывают соглашение о добровольной самоизоляции на две недели.
Напомним, что Россия разрешила жителям ДНР и ЛНР въезжать на свою территорию. Но теперь ограничение введено со стороны Республики. Это вызвано тем, что в РФ растет количество заболевших коронавирусом. И опасная инфекция может попасть и к нам.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Экстренное обращение Главы ДНР: Какие меры ввел Денис Пушилин в связи ситуацией с коронавирусом
Руководитель Республики сообщил о дополнительных мерах по защите от опасной инфекции [видео] (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU