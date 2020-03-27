Выезд жителей ДНР в Россию временно ограничен

27 Март 2020 2020-03-27T17:34:46+03:00

Жителям ДНР нельзя выезжать в Россию за исключением экстренных случаев. Фото: donmintrans.ru

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Сегодня Глава ДНР Денис Пушилин обратился к жителям Республики в связи с ситуацией с коронавирусом. Он сообщил о дополнительных мерах по защите от опасной инфекции. Часть из них касаются пересечения границы с Россией.

- Выезд на территорию Российской Федерации временно ограничен, за исключением особых, экстренных, случаев. Настоятельно рекомендуем воздержаться от поездок без крайней необходимости, - сказал Глава ДНР.

Он отметил, что все въезжающие граждане обязаны самоизолироваться на 14 дней. Также вводятся меры ответственности за нарушения этого обязательства.

Известно, что на границе все въезжающие подписывают соглашение о добровольной самоизоляции на две недели.

Напомним, что Россия разрешила жителям ДНР и ЛНР въезжать на свою территорию. Но теперь ограничение введено со стороны Республики. Это вызвано тем, что в РФ растет количество заболевших коронавирусом. И опасная инфекция может попасть и к нам.

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ИСТОЧНИК KP.RU