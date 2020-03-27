Глава ДНР сделал важное заявление о ситуации с коронавирусом и ввел дополнительные меры по защите

27 Март 2020 2020-03-27T16:50:56+03:00

Глава ДНР сделал важное заявление о ситуации с коронавирусом Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сделал важное заявление о ситуации с коронавирусом. Оно было опубликовано на официальном сайте Главы ДНР.

- Наша главная задача – и дальше работать на опережение, не дать коронавирусу ни единого шанса! Достигнуть этой цели мы сможем только сообща, когда каждый, повторяю – каждый, житель Донецкой Народной Республики проявит гражданскую сознательность и будет придерживаться тех мер, которые рекомендует Министерство здравоохранения, и следовать ограничениям, принятым оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. К уже известным рекомендациям мы добавляем дополнительные меры, - заявил Глава ДНР.

Какие меры введены:

1. Выезд на территорию Российской Федерации временно ограничен, за исключением особых, экстренных, случаев. Настоятельно рекомендуем воздержаться от поездок без крайней необходимости.

2. Все въезжающие граждане обязаны самоизолироваться на 14 дней. Вводятся меры ответственности за нарушения этого обязательства.

3. В выходные дни, 28 и 29 марта, все заведения общепита – кафе, рестораны – работают до 15:00; после 15:00 переходят на режим доставки заказа. В будние дни работа продолжится в обычном режиме.

4. В торгово-развлекательных центрах будет приостановлено оказание всех развлекательных услуг. Торговые точки продолжат работу в обычном режиме.

5. Работа спортклубов, фитнес-залов и других коммерческих структур в сфере оздоровительных услуг в выходные дни будет ограничена. Они могут проводить занятия на свежем воздухе. С понедельника рабочий режим обычный, при этом руководство этих структур должно подготовить методики дистанционных тренировок.

6. Министерству транспорта поручено осуществлять комплекс мер по дезинфекции транспортных средств общего пользования и противодействию распространению COVID-19.

7. Руководителям предприятий всех форм собственности рекомендуем продумать возможность удаленной работы для сотрудников.

Полный текст заявление на официальном сайте Главы ДНР.

На сегодняшний день в ДНР не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. Об этом сообщила Министр здравоохранения Республики Ольга Долгошапко. Под наблюдением находится 635 человек.

- Из них - 103 человека на стационаре и 532 на домашней самоизоляции. Состояние всех наблюдаемых удовлетворительное. Температура тела нормальная. Тесты выполненные на вчерашний день - отрицательные, - сообщила министр.

Напомним, в Республике отменены все культурно-досуговые и спортивные мероприятия, школьники и студенты - на карантине.

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ИСТОЧНИК KP.RU