«Несет позитив в массы»: Уличный артист Донецка стал звездой соцсетей

27 Март 2020 2020-03-27T13:56:48+03:00

С микрофоном и в ярком костюме мужчина развлекает покупателей и продавцов самого большого рынка Донецка [видео]

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На рынке возле железнодорожного вокзала Донецка появился собственный эстрадный артист. Его фишка – это необычное выступление. В отличие от других уличных артистов он вооружился дополнительным реквизитом, будто выступает на настоящем концерте. В ярком костюме, микрофоном и музыкальной колонкой он поет популярные песни для продавцов и покупателей рынка. Прохожие его фотографируют и снимают на видео. Одно из них появилось в социальной сети, где музыкант получил дополнительную известность. Его выступление посмотрело уже больше десяти тысяч пользователей.

— Это супер! А костюмчик, микрофон, голосок – все отлично! — пишет Наталья.

— Посмотрел и окунулся в девяностые годы, — прокомментировал Анатолий.

— Какой там коронавирус? Какая война? Надеюсь, кто-нибудь «копилочку» пополнил человеку, несущему позитив в массы, — добавила Ольга.

Попасть на концерт звезды соцсетей можно на железнодорожном вокзале Донецка. А чтобы послушать симфонический оркестр местной филармонии, можно уже не выходя из дома. Генеральный директор Александр Парецкий заявил о запуске серии концертов онлайн (подробнее)

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/769119" frameborder="0"></iframe> Уличный артист развлекает покупателей и продавцов самого большого рынка Донецка.! другой источник

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ИСТОЧНИК KP.RU