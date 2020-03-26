В Торезе полицейские задержали жителя, хранившего патроны для изготовления сувениров

26 Март 2020 2020-03-26T15:18:02+03:00

Ему «светит» до 4 лет тюрьмы

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В Торезе полицейские изъяли у местного жителя больше полусотни патронов разного калибра, которые он собирался использовать для изготовления брелоков. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МВД ДНР.

- Сотрудники сектора по делам несовершеннолетних Торезского горотдела полиции изъяли у 36-летнего горожанина незаконно хранящиеся патроны. По словам злоумышленника, он хранил боеприпасы для того, чтобы изготовить из них сувенирные брелоки, - рассказали полицейские.

Всего было изъято 64 патрона калибра 7,62 и 5,45 миллиметров, которые направили в экспертно-криминалистический центр.

Правонарушителю предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 256 УК ДНР (незаконные приобретение, ношение и хранение боеприпасов.) Ее санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU