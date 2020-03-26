Жительница Луганска, ехавшая на велосипеде, подорвалась на растяжке
Утром 25 марта 58-летняя луганчанка подорвалась на неизвестном предмете. Трагедия произошла по берегу реки Северский Донец в Славяносербском районе. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.
- На берегу реки Северский Донец женщина наехала на велосипеде предположительно на растяжку. Получила минно-взрывную травму, но смогла дозвониться до мужа. Он отвез ее на машине в травматологический пункт №8 в Луганске. После оказания первой помощи луганчанку направили в республиканскую клиническую больницу. У пострадавшей скальпированная рана спинки носа, обширная осколочная рана тыльной поверхности правой кисти, открытый перелом фаланги большого пальца.
В МЧС напомнили жителям Республики правила безопасности:
- при передвижении пешком или на велосипеде использовать проторенные дороги, по которым постоянно передвигаются люди;
- обращать внимание на знаки, предупреждающие о минной опасности, и признаки, которые могут указывать на то, что данный участок заминирован (провода, шнуры и так далее);
- не трогать лежащие на пути движения и обочинах дорог различные подозрительные предметы;
- не заходить в кусты – там могут быть установлены мины;
- стараться не выезжать на обочину, объезжать рытвины и места с поврежденным твердым покрытием.
Земля Донбасса буквально нашпигована минами и боеприпасами. И на них постоянно гибнут и травмируются не только военные, но и мирные жители.
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ИСТОЧНИК KP.RU