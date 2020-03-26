2020-03-26T14:43:30+03:00
Политика

Жительница Луганска, ехавшая на велосипеде, подорвалась на растяжке

Трагедия случилась на берегу реки Северский Донец в Славяносербском районе
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Такие растяжки могут месяцами и годами «поджидать», когда кто-то по неосторожности заденет за провод. Фото: cont.ws/@uva66Такие растяжки могут месяцами и годами «поджидать», когда кто-то по неосторожности заденет за провод. Фото: cont.ws/@uva66
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Утром 25 марта 58-летняя луганчанка подорвалась на неизвестном предмете. Трагедия произошла по берегу реки Северский Донец в Славяносербском районе. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

- На берегу реки Северский Донец женщина наехала на велосипеде предположительно на растяжку. Получила минно-взрывную травму, но смогла дозвониться до мужа. Он отвез ее на машине в травматологический пункт №8 в Луганске. После оказания первой помощи луганчанку направили в республиканскую клиническую больницу. У пострадавшей скальпированная рана спинки носа, обширная осколочная рана тыльной поверхности правой кисти, открытый перелом фаланги большого пальца.

В МЧС напомнили жителям Республики правила безопасности:

- при передвижении пешком или на велосипеде использовать проторенные дороги, по которым постоянно передвигаются люди;

- обращать внимание на знаки, предупреждающие о минной опасности, и признаки, которые могут указывать на то, что данный участок заминирован (провода, шнуры и так далее);

- не трогать лежащие на пути движения и обочинах дорог различные подозрительные предметы;

- не заходить в кусты – там могут быть установлены мины;

- стараться не выезжать на обочину, объезжать рытвины и места с поврежденным твердым покрытием.

Земля Донбасса буквально нашпигована минами и боеприпасами. И на них постоянно гибнут и травмируются не только военные, но и мирные жители.

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Трагедии происходят по обе стороны линии разграничения (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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