2020-03-23T20:50:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Штаб по коронавирусу призвал жителей ДНР доверять только официальной информации

На текущий момент в Республике нет ни одного подтвержденного случая заболевания Covid-19
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Штаб по коронавирусу призвал жителей ДНР доверять только официальной информацииШтаб по коронавирусу призвал жителей ДНР доверять только официальной информацииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Межведомственный оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в ДНР призвал жителей не доверять сомнительным источникам информации по ситуации с Covid-19.

- В последнее время в интернете все чаще появляется информация, которая прямо противоречит подлинным сведениям и призвана дестабилизировать ситуацию в Республике. В связи с этим обращаем внимание наших граждан, что доверять нужно только той информации, которая размещена в официальных источниках и является единственно достоверной, - говорится в сообщении штаба.

Сотрудники штаба призвали жителей ДНР по возможности воздержаться от заграничных поездок, включая рабочие командировки, за исключением тех, что носят неотложный характер.

На текущий момент в Республике нет ни одного подтвержденного случая заболевания Covid-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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