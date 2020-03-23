Штаб по коронавирусу призвал жителей ДНР доверять только официальной информации

23 Март 2020 2020-03-23T20:50:22+03:00

На текущий момент в Республике нет ни одного подтвержденного случая заболевания Covid-19

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Межведомственный оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в ДНР призвал жителей не доверять сомнительным источникам информации по ситуации с Covid-19.

- В последнее время в интернете все чаще появляется информация, которая прямо противоречит подлинным сведениям и призвана дестабилизировать ситуацию в Республике. В связи с этим обращаем внимание наших граждан, что доверять нужно только той информации, которая размещена в официальных источниках и является единственно достоверной, - говорится в сообщении штаба.

Сотрудники штаба призвали жителей ДНР по возможности воздержаться от заграничных поездок, включая рабочие командировки, за исключением тех, что носят неотложный характер.

На текущий момент в Республике нет ни одного подтвержденного случая заболевания Covid-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU