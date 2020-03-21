Под Донецком раньше времени после зимней спячки проснулись сурки
Ранняя весна внесла коррективы в жизнь животных и птиц, обитающих в региональном ландшафтном парке «Клебан-Бык». Он находится между Донецком и Константиновкой, на подконтрольной Киеву территории. Биолог-исследователь Галина Семенихина сообщила, что в парке после зимней спячки проснулись степные сурки, или байбаки – как их еще называют.
- Обычно просыпаются эти животные после зимней спячки в конце марта – апреле. Но в этом году мы встретили их уже 4 марта, и сурки были достаточно активны, – отметила биолог.
А еще в «Клебан-Бык» прилетели чомги.
- Большая поганка или чомга уже прилетела из теплых краев, примерно на полмесяца раньше привычного графика, – добавила Семенихина.
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ИСТОЧНИК KP.RU