Слухам вопреки: Миссия ОБСЕ остается в Донбассе

19 Март 2020 2020-03-19T17:31:09+03:00

Она и не собиралась прекращать работу в зоне конфликта из-за COVID-19

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Миссия ОБСЕ продолжает выполнять свою функцию в Донбассе, несмотря на угрозу распространения коронавируса COVID-19. Об этом сегодня сообщила руководитель отдела прессы и публичной информации СММ ОБСЕ Драгана Николич-Соломон.

- Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ продолжает выполнять свой мандат по всей Украине и в республиках Донбасса. Осознавая и учитывая угрозу заболевания COVID-19 для широкой общественности, миссия принимает все необходимые мероприятия и меры предосторожности для минимизации рисков, - подчеркнула Драгана Николич-Соломон.

Ранее в интернете появилась недостоверная информация, что работа миссии ОБСЕ в Донбассе якобы приостановлена в связи с угрозой распространения коронавируса. Напомним, что недавно Всемирная Организация Здравоохранения объявила пандемию новой коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU