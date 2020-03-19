Украинские боевики нанесли артудар по Донецку во время визита замглавы ОБСЕ Марка Этерингтона

19 Март 2020 2020-03-19T11:02:01+03:00

ВСУ нанесли артудар по Донецку во время визита замглавы ОБСЕ Марка Этерингтона Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Об этом сообщили в Управлении Народной милиции

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Украинские военные прошедшей ночью выпустили по Спартаку (Донецк) двадцать одну мину калибром 120 миллиметров. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

- Боевики 57-й мотопехотной бригады ВФУ по приказу военного преступника Анатолия Мишанчука в течение получаса вели обстрел Спартака из 120 миллиметровых минометов. В результате подлого обстрела загорелся газопровод на улице Путиловская Роща. Экстренные службы из-за продолжающегося обстрела только через час смогли локализовать возгорание, - говорится в сообщении.

Как стало известно, накануне в Донбасс с рабочим визитом прибыл заместитель председателя миссии ОБСЕ на Украине Марк Этерингтон. Сегодня он находится в Донецкой Народной Республике. Материалы по факту обстрела передали международным организациям и в Генеральную прокуратуру Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU