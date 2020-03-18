2020-03-18T15:49:58+03:00
Политика

Пьяные ВСУшники ограбили магазин на Луганщине

Вояки забрали выручку и спиртное из магазина, угрожая продавцу расправой
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Вояки пользуются бесправным положением мирных жителей. Фото: Русская ВеснаВояки пользуются бесправным положением мирных жителей. Фото: Русская Весна
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Пьяные ВСУшники ограбили магазин в Макарово, забрав деньги и алкоголь.

- В связи с распространением коронавируса в Украине отмечается перенос сроков ротации бригад в зоне "ООС". Командование ВСУ запретило личному составу покидать расположение подразделений, военнослужащим отменены отпуска, - сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

17 марта в селе Макарово группа пьяных вооруженных боевиков 46-й бригады на автомобиле "Урал" приехала в магазин за спиртными напитками. Ввиду неадекватного поведения военных продавец отказал им в продаже горячительной продукции. Украинские оккупанты, угрожая расправой продавцу забрали денежные средства в сумме 10 000 гривен из кассы, а также спиртные напитки на сумму 3 000 гривен.

- Продавец магазина вызвал наряд полиции задокументировать факт ограбления. С целью проведения разбирательства по данному факту в бригаду прибыла комиссия военной службы правопорядка. Командир бригады Котенко пытается уладить конфликт и договориться с сотрудниками службы правопорядка, - добавил Осадчий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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