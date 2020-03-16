16 Март 2020 2020-03-16T11:20:50+03:00

Украинские военные в ДНР за сутки 14 раз нарушили «перемирие». Фото: ТК «Звезда»

Они выпустили по территории Республики больше 100 боеприпасов

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Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки четырнадцать раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики больше ста снарядов и мин. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрелам на донецком направлении подверглись районы Жабичево и аэропорта («Вольво-центр»); на горловском направлении - Гольмовский; на мариупольском направлении - окрестности Петровского, Сосновского, Дзержинского, Ленинского, Коминтерново и Безыменного, - рассказали в СЦКК.

Украинские боевики применяли противотанковый ракетный комплекс, гаубицы калибром 122 миллиметра, минометы калибром 82 и 120 миллиметров, гранатометы и крупнокалиберное стрелковое оружие.

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ИСТОЧНИК KP.RU